Streit um neue Breitbandnetze

Minister Buchholz fürchtet Rückschläge beim Ausbau und warnt seinen Kollegen Scheuer vor Änderungen an der Förderpraxis

von Henning Baethge

29. März 2018, 16:34 Uhr

Beim Bau von schnellen Glasfaserleitungen ist Schleswig-Holstein führend: Jeder dritte Haushalt im Norden hat bereits Zugriff auf einen solchen Turboanschluss fürs Internet, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Doch nun fürchtet der Kieler Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz, dass der Ausbau ins Stocken gerät: Das Berliner Verkehrsministerium will die Breitbandförderung des Bundes grundlegend umstellen – und zwar in einer Weise, die den FDP-Mann Buchholz „in Alarmstimmung versetzt“. So schreibt er es in einem Brief an seinen Bundeskollegen Andreas Scheuer von der CSU.

Scheuers Ministerium will die bisher beim Glasfaser-Ausbau federführenden und oft stark engagierten Kreise und Gemeinden künftig weitgehend ausbooten. So hat es der Deutsche Landkreistag bei einem Treffen mit Vertretern des Berliner Verkehrsressorts auf Arbeitsebene erfahren. Stattdessen soll bei neuen Projekten eine noch nicht näher definierte „zentrale Stelle“ beim Bund statt der Kommunen sowohl die Markt-Erkundung als auch die Ausschreibung samt Vergabe sowie den Gebietszuschnitt übernehmen. Letzterer kann dabei von den Verwaltungsgrenzen abweichen. Zudem sollen auch die Fördermittel nicht mehr an Kreise oder Gemeinden fließen, sondern wohl gleich an die ausbauenden Netzbetreiber.

Buchholz fürchtet nun ebenso wie der Landkreistag, dass die neuen Pläne des Bundes schädliche Folgen haben. „Die von Ihrem Hause angedachten Zentralisierungsmaßnahmen werden die Identifizierung der Kommunen und auch der Bürgerinnen und Bürger mit ,ihren’ Projekten erheblich schwächen und damit den Projekterfolg gefährden“, warnt Buchholz im Brief an Scheuer. Der Kieler sorgt sich, dass das Engagement der Dörfer und Kreise verdrängt wird, ohne dass die neue Zentrale des Bundes sich mit selbem Eifer auf die Versorgung auch entlegenerer Gebiete stürzt. „Der Erfolg der bisherigen und auch der künftigen Förderpolitik des Bundes hängt maßgeblich vom Engagement der Länder und vor allem der Kommunen ab, die ihre Regionen kennen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln können“, schreibt Buchholz.

So sieht es auch der Landkreistag, der zu bedenken gibt, „dass dem Bund die vor Ort vorhandenen Kenntnisse fehlen, ohne die ein sinnvoller Breitbandausbau nicht gelingen wird“. Damit aber nicht genug. Buchholz stört auch, dass die Umstellung des Bundesprogramms die schon bisher nicht immer leichte Abstimmung der Bundes- mit der Landesförderung „deutlich erschwert“. Von Scheuer erwartet er daher, dass der CSU-Mann die noch vor dessen Amtsantritt Mitte März erdachten Pläne stoppt: „Ich möchte Sie dringend bitten, von derartigen Überlegungen Abstand zu nehmen und die erfolgreiche Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen fortzuführen“, schreibt Buchholz.

Von Scheuer kommen auf Anfrage drei Sätze seiner Pressestelle: Das Ministerium werde „die Vorgaben des Koalitionsvertrags in Bezug auf den Breitbandausbau umsetzen“, schreibt der Ressortsprecher. Wie dies erfolgen soll, werde „innerhalb der Bundesregierung abgestimmt“. Mehr sei dazu im Moment nicht zu sagen. Im Koalitionsvertrag versprechen Union und SPD „einen flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025“. Von einer Umstellung der Förderpraxis ist keine Rede.