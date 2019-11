Streit um Neubesetzung des Richterwahlausschusses: SPD ging’s zu schnell

von Margret Kiosz

08. November 2019, 12:45 Uhr

Kiel | Die Unsicherheit der etablierten Parteien im Umgang mit der AfD schlägt jetzt auch auf die Justizverwaltung in Schleswig-Holstein durch. Gestern blieb die SPD unter Protest der Routinesitzung des Richterwahlausschusses fern. Der sollte wichtige Entscheidungen für den Geschäftsverteilungsplan in den Gerichten für das kommende Jahr absegnen. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner störte sich jedoch daran, dass die Richterwahl und die Absegnung von Planstellen nicht nach der für kommende Woche geplanten Neubesetzung des Ausschusses erfolgt, sondern schon vorher. „Dieses unfaire Verfahren bei einem eigentlich konsensorientierten Gremium machen wir nicht mit“, erklärte Stegner, der von einem „schwarzen Freitag“ für die schleswig-holsteinische Justiz sprach.

Hintergrund des Streits: Durch den Ausschluss der Abgeordneten Doris von Sayn-Wittgenstein aus der AfD – sie hatte für einen rechtsextremen Verein geworben – war eine Neubesetzung im Richterwahlausschuss nötig, dem sie angehört hatte. Der AfD-Abgeordnete Claus Schaffer sollte nachrücken, war aber auf Betreiben der SPD im Sommer bei der Wahl durchgefallen und bekleidet den Posten nur kommissarisch. Formal spielt auch die nicht erfüllte Frauenquote eine Rolle. Die verbleibende AfD-Fraktion besteht nur aus Männern, kann also keine Frau als Nachfolgerin für Sayn-Wittgenstein benennen. Die SPD ist – so wird im Landtag berichtet – selbst auf den Posten scharf, behaupte aber, die Wahl eines AfD-Mannes verhindern zu wollen.

Stegners Verhalten stößt bei den anderen Fraktionen auf wenig Verständnis. „Diese Situation für fruchtloses Parteigeplänkel zu nutzen, steht der SPD schlecht zu Gesicht“, erklärte der justizpolitische Sprecher der Grünen, Burkhard Peters. Das Nichterscheinen offenbare „die Ahnungslosigkeit der SPD von den Abläufen in der Justiz“. Die Gerichtspräsidien benötigten Entscheidungen des Richterwahlausschusses noch vor Dezember. Das wäre nach der Neubesetzung in der nächsten Woche nicht mehr zu schaffen gewesen. „Die Justiz hat Besseres zu tun als auf die SPD zu warten“, so Peters.

„Der Richterwahlausschuss ist ein Fundament für die Funktionsfähigkeit der unabhängigen Landesjustiz“, betonte Justizministerin Sabine Sütterlin-Wack (CDU). Die Bürger müssten sich auf einen funktionierenden Rechtsstaat verlassen können. Der sei jedoch gefährdet, wenn die Justiz nicht über eine aufgabengerechte Personalausstattung verfüge, indem Planstellen nicht besetzt sind, rüffelte die Ministerin in Richtung SPD. Zum Glück sei das Gremium trotz Fernbleibens der SPD arbeitsfähig, betonte Sütterlin-Waack – genauso wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt. Es sei allerdings bedauerlich, „dass der SPD politische Ränkespiele wichtiger sind als die Arbeitsfähigkeit unserer Justiz“, meinte der Liberale. Diese „völlig überflüssige Aktion“ gehe zulasten des Ansehens von Parlament und Justiz. Vogt: „Die SPD gibt hier mit ihrer Arbeitsverweigerung ein wirklich trauriges Bild ab.“