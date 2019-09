Streit um höhere Pendlerpauschale

Die Grünen in Land und Bund lehnen den Plan der Groko zur Kompensation der CO2-Abgabe ab – die Nord-FDP warnt vor Blockade

Avatar_shz von kms

23. September 2019, 19:14 Uhr

Kiel/berlin | Nach Grünen-Chef Robert Habeck lehnt auch Schleswig-Holsteins grüne Finanzministerin Monika Heinold die von der großen Koalition geplante Erhöhung der steuerlichen Pendlerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte ab. „Ich sehe den Vorschlag kritisch – eine erhöhte Pendlerpauschale hilft nicht bei der Mobilitätswende“, sagte Heinold gestern unserer Zeitung. Man werde in der Jamaika-Koalition über das Verhalten des Landes im Bundesrat beraten. Zuvor hatte Habeck in der ARD angekündigt, dass die Grünen die Pläne im Bundesrat verhindern wollen. „Die Pendlerpauschale ist ein Beispiel dafür, wo wir nicht mitgehen werden“, hatte der Flensburger gesagt.

Union und SPD in Berlin wollen laut ihrem Klimaschutzpaket einen Preis auf CO2 erheben. Dieser Preis soll 2021 zunächst bei zehn Euro pro Tonne liegen und würde den Liter Benzin damit um drei Cent verteuern. Als Ausgleich für Pendler soll im Gegenzug die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer von 30 auf 35 Cent pro Kilometer und Tag steigen.

Die Grünen finden nun nicht nur den Einstiegspreis für

CO2 viel zu niedrig, sondern lehnen auch die Erhöhung der Pendlerpauschale ab. „Es gibt bessere Alternativen“, sagte Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben. Dagegen warnte ihr FDP-Kollege Christopher Vogt vor einer Blockade: „Wenn die Bundesregierung auf die Grüne zugehen und finanzielle Ausgleichsmaßnahmen streichen würde, wäre das mit uns nicht zu machen.“ Die FDP wolle „den Gegensatz zwischen Stadt und Land nicht weiter vergrößern“.

Möglich wäre eine Blockade im Bundesrat durch die Grünen deshalb, weil sie in gleich neun und bald wohl sogar elf Ländern mitregieren und weil die Erhöhung der Pendlerpauschale eine der wenigen Maßnahmen im Klimapaket der Groko ist, bei der schon feststeht, dass sie nur mit Zustimmung der Länder möglich ist. Denn sie würde zu Steuermindereinnahmen in den Landes- und Kommunalhaushalten führen. In Schleswig-Holstein etwa rechnet Heinold mit einem Minus, das rasch steigt – von zunächst nur 400 000 Euro auf 3,4 Millionen in 2022 und 4,2 Millionen in 2023.

Zugleich zeigen Berechnungen der Grünen im Bundestag, dass viele Pendler bei einer Erhöhung der Pauschale trotz

CO2-Preis sogar mehr Geld haben werden als zuvor und Pendeln attraktiver wird. „Weniger Lenkungswirkung geht kaum“, klagte daher Fraktionsvize Oliver Krischer. Hinzu kommt: Wohlhabende profitieren stärker als Kleinverdiener. Wer 60 Kilometer vom Job entfernt wohnt, hätte etwa, wenn er den Höchststeuersatz zahlt, im Jahr 165 Euro mehr. Bei einem Steuersatz von 15 Prozent wären es dagegen nur 11 Euro. Bei 30 Kilometer Entfernung würde sogar nur der Spitzenverdiener mit 27 Euro profitieren – der andere in diesem Beispiel würde mit 11 Euro belastet.

Dass zudem auch noch Autofahrer stärker von der höheren Entfernungspauschale profitieren würden als Bahnfahrer, ist dagegen falsch. Zwar hatte Habeck das in der ARD behauptet. Doch kann jeder Beschäftigte die derzeit 30 Cent pro Kilometer und künftig womöglich 35 Cent steuerlich geltend machen – egal, ob der Weg zur Arbeit nun per Auto, Bahn, Rad oder zu Fuß zurückgelegt wird.

Wegen des Fehlers erntete der studierte Philosoph Habeck in sozialen Netzwerken viel Spott. SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner bemühte sein Schul-Latein für einen Kalauer: „Si tacuisses, philosophus mansisses – hättest Du geschwiegen, wärst Du ein Philosoph geblieben.“ Habeck sagte, er ärgere sich „tierisch, dass mir das unterlaufen ist“. Er bleibe aber dabei: Eine höhere Pendlerpauschale sei falsch.