Höfesterben im Land : Streit um Dürrehilfen für die Landwirte in Schleswig-Holstein

„Kompliziert, aber richtig“: Von Henning Baethge



Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich für den komplizierten Weg entschieden: Dürregeschädigte Bauern, die Hilfe vom Staat wollen, müssen nachweisen, dass ihre Höfe Ertragseinbußen von mindestens 30 Prozent erlitten haben und in Existenznot stecken. Die Regelung hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil: Die Hilfen wirken zielgenau und unterstützen nur diejenigen Bauern, die wirklich auf sie angewiesen sind. Der Nachteil: Die Hilfen können wegen der umfassenden Nachweispflichten erst so spät fließen, dass es für manchen Betrieb zu spät sein könnte. Dennoch liegt CDU-Frau Klöckner mit ihren Auflagen richtig. Würde sie die Staatshilfen, wie vom schleswig-holsteinischen Bauernverband gefordert, an alle Höfe in Regionen mit durchschnittlichen Ertragseinbußen von über 30 Prozent auszahlen, wäre das doch wieder eine – wenn auch begrenzte – Förderung mit der Gießkanne und angesichts ohnehin schon hoher Subventionen für die Landwirtschaft schwer zu vermitteln. Ein anderer Vorschlag Klöckners ist dagegen kaum praktikabel: Wenn Bauern tatsächlich einen Teil der Hilfen vorab ausgezahlt bekommen sollten, müssten die Länder jeden Betrieb gleich zweimal unter die Lupe nehmen. Der Mehraufwand wäre so groß, dass selbst der Bauernverband nichts von dieser Idee hält.