Streit um Bürgerbegehren

FDP will Stadtwerke-Gründung rückabwickeln lassen / Fraktionsvorsitzende erläutern ihre Positionen

von Cindy Ahrens

05. September 2019, 17:35 Uhr

Schenefeld | Kein Thema in der Schenefelder Politik wird derzeit so heiß diskutiert wie die Gründung eigener Stadtwerke. Am vergangenen Freitag hat die FDP ein Bürgerbegehren zur Rückabwicklung der Stadtwerke Schenefeld bei Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) eingereicht. Aus diesem Anlass lässt unsere Zeitung die Fraktionsvorsitzenden der Parteien Stellung beziehen.

Zum Hintergrund: Die SPD und die Grünen stimmten in der Ratsversammlung für die Gründung – gemeinsam erzielten sie eine knappe Mehrheit. In unserer Interviewreihe im Sommer äußerten die Fraktionsvorsitzenden von CDU, BfB und OfS ihren Unmut über diese Entscheidung. Hauptkritikpunkt war dabei, dass das finanzielle Risiko zu groß sei. Nach Diskussionen mit diesen Parteien hat sich die FDP entschieden, das Bürgerbegehren einzureichen. Die Fragestellung zum Bürgerbegehren lautet: „Sind Sie gegen die Gründung einer Stadtwerke Schenefeld GmbH und sollen daher die Beschlüsse der Ratsversammlung Schenefeld zur Gründung der Stadtwerke Schenefeld GmbH aufgehoben werden?“

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Schmitz sagt: „Aus unserer Sicht ist das Projekt sehr sinnvoll.“ Er kritisiert: „Die Politiker, die versuchen, die Stadtwerke zu stoppen, sehen nur die hohe Kaufsumme und das Risiko.“ Man dürfe die Chancen aber nicht übersehen. Viele andere Städte im Kreis haben eigene Stadtwerke – das würden sie nicht tun, wenn es sich nicht lohnen würde. Die Übernahme und der Betrieb der Netze in Schenefeld wären vergleichsweise günstig, denn: „Keine Kommune in Schleswig-Holstein hat so kompakte Netze wie Schenefeld.“ Profitieren würden auch die Bürger: „Eventuell können wir niedrigere Preise anbieten.“

Nils Wieruch (SPD), der in Sachen Stadtwerke auf der Seite von Schmitz steht, kritisiert, dass das Bürgerbegehren erst jetzt kommt: „Wir sind ja schon mittendrin in der Gründung.“ Während das Bürgerbegehren läuft, wollen die Sozialdemokraten an Infoständen die Öffentlichkeit über das Thema aufklären. Außerdem will Wieruch ein Positionspapier zum Bürgerbegehren veröffentlichen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Rüpcke sagt: „Wir als CDU haben schon vor der Stadtwerkegründung einen Antrag gestellt, einen Bürgerentscheid zum Thema Gründung einer Stadtwerke GmbH durchzuführen.“ Für eine so weitreichende Entscheidung sei der Bürger zwingend zu befragen. Rüpcke sieht Schenefeld nicht genügend vorbereitet: „Bei der Stadtwerkegründung und der Netzübernahme ist mit sehr hohen Investitionskosten und großen Anfangsverlusten zu rechnen.“ Außerdem verfüge die Stadt bisher über keine Kompetenzen in diesem Bereich und die Partnersuche sei „sehr schwierig“.

Manfred Pfitzner (BfB) hat eine klare Position: „Für Risikogeschäfte stehen wir in keiner Weise zur Verfügung.“ Er wirft den Grünen vor, nicht genau zu wissen, was sie tun: „Im Interview mit der Zeitung hat Schmitz gesagt, die Stadtwerke seien ein strittiges Thema und man müsse sehen, ob das am Ende zum Erfolg führe. Wenn man von einer Sache nicht überzeugt ist, sollte man die Finger davon lassen.“ Der BfB-Fraktionsvorsitzende findet, das Geld sollte lieber anders investiert werden: „Wir haben in Schenefeld riesige Bretter zu bauen: Wir müssen das Schulzentrum und den Stadtkern sanieren sowie neue Kitas bauen.“ Die OfS war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.