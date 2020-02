Streit um Bürgerbeauftragte El Samadoni

von Margret Kiosz

26. Februar 2020, 17:47 Uhr

Kiel | Die SPD ist für Vertragsverlängerung, die CDU für Abmahnung. Die Meinungen über Samiah El Samadoni (Foto), Bürgerbeauftragte und auch Polizeibeauftragte des Landes, gehen also weit auseinander. „Die hohe Anzahl an Eingaben von Polizeibeamten zeigt, dass Samiah El Samadoni ein hohes Vertrauen in der Landespolizei erworben hat“ meint SPD-Fraktionschef Ralf Stegner und wünscht seiner Parteigenossin für die künftige Erfüllung ihrer Aufgaben alles Gute und viel Erfolg!

Doch der CDU-Abgeordnete Tim Brockmann bezweifelt, dass die 2016 ins Amt gewählte Samadoni ihre Aufgaben tatsächlich erfüllt und fragt sich, woher Stegner von den vielen bearbeiteten Eingaben weiß. Denn einen Tätigkeitsbericht hat die Polizeibeauftragte bis heute nicht vorgelegt. „Dabei ist sie laut Gesetz verpflichtet, ab dem zweiten Jahr ihrer Amtszeit jährlich Bericht zu erstatten“, so Brockmann. Mehrfach habe sie diesen Tätigkeitsbericht angekündigt, mehr nicht. „Nach meiner Rechtsauffassung müssten bereits zwei Berichte von Ihnen vorgelegt worden sein, nämlich ein Bericht für die ersten beiden Tätigkeitsjahre vom 2016 bis 2018 und ein Bericht für 2019“, erklärt Brockmann. Er sei unzufrieden: „Nur, dass Sie viel zu tun haben, wurde uns mitgeteilt. Diese Behauptung möchte ich gerne nachvollziehen können“, heißt es in dem Brockmann-Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt. Ohne Bericht sei es dem Landtag nicht möglich, zu überprüfen, ob der im Gesetz beschriebene Auftrag richtig gewählt wurde und ob die vom Parlament geäußerten Erwartungen erfüllt worden sind. „Wenn wir zum einen erwarten, dass sich Polizeibeamte an Recht und Gesetz halten, muss das zum anderen auch für die Polizeibeauftragte gelten“, mahnt Brockmann und verlangt sofortige Lieferung.

Doch er muss warten. El Samadoni bestätigte gestern, dass „es bisher keinen Bericht gibt“ und dieser auch erst im Mai oder Juni dem Landtagspräsidenten vorgelegt werde. „Mir fehlen einfach die Mitarbeiter“, sagte Samadoni. Sie habe Prioritäten gesetzt und „entschieden, keinen Polizisten, der sich an mich wendet, abzuweisen, nur um den Bericht pünktlich abzuliefern“.

Mit seiner Kritik und der Forderung, nicht nur die Bürger, sondern auch die Landesbehörden sollten sich rechtstreu verhalten, steht Brockmann aber selbst in der eigenen Fraktion allein. Die hat mit Stegners SPD, Grünen, FDP und SSW bereits im Vorfeld die Wiederwahl El Samadonis als Bürger- und Polizeibeauftragte abgesprochen.