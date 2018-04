Streit um Abgas-Messstationen

Stickoxid-Rekordwerte: Zweifel von CDU-Fraktionschef Koch und Kiels OB Kämpfer / Umweltamt und Bundesstaatssekretärin widersprechen

von Margret Kiosz

02. April 2018, 17:09 Uhr

Stehen die Messstationen für die Autoabgase an den richtigen Stellen? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit nicht nur Politiker in Berlin.

Bei einigen Anlagen werde zurzeit geprüft, ob sie den europäischen Vorgaben entsprächen, sagte Steffen Bilger (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, am Wochenende. Messstellen müssten objektive Werte ermitteln – und nicht die schlechtest möglichen. Hintergrund ist die EU-Richtlinie, wonach „Probenahmestellen“ in verkehrsnahen Zonen mindestens 25 Meter vom Rand verkehrsreicher Kreuzungen und höchstens zehn Meter vom Fahrbahnrand entfernt stehen dürfen. Konkret: Niemand schreibt vor, dass Messstationen direkt am Straßenrand stehen müssen.

Ähnlich hatte sich zuvor bereits der Fraktionsvorsitzende der CDU, Tobias Koch, im Landtag geäußert. Der zulässige EU-Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m³) Luft beziehe sich auf Messstationen mit zehn Meter Abstand vom Straßenrand, bei denen der Luftstrom im Umkreis von mindestens 270 Grad nicht beeinträchtig werden dürfe. „Der EU-Grenzwert gilt also gerade nicht für Straßen in engen Häuserschluchten.“ Das Aufstellen der Messstation am Kieler Theodor-Heuss-Ring werde erst durch die Bestimmungen der deutschen Immissionsschutzverordnung möglich, die lediglich einen Freiraum von 180 Grad fordere und damit auch das Aufstellen unmittelbar an Gebäudefronten zulasse. „Kein Wunder also, dass unter diesen einseitig verschärften deutschen Bedingungen anschließend die europäischen Grenzwerte übertroffen werden“, so Koch. In der Kieler Bahnhofstraße steht der Messcontainer – wie berichtet – auf einem Parkstreifen unmittelbar am Fahrbahnrand. Auf dem Theodor Heuss Ring, wo bekanntlich die vierthöchsten Schadstoffwerte bundesweit gemessen werden, steht er direkt an einer Hauswand. Auf Anfrage bestätigte jetzt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, dass er entsprechende Fragen zum Standort der Messstationen an das Umweltministerium gerichtet hat. „Zu dem Thema sind wir im Gespräch “, sagte er unserer Zeitung.

Das für die Standortwahl zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Natur und Umwelt in Flintbek, eine Unterbehörde des Habeck-Ministeriums in Kiel, weist jedoch alle Vorwürfe zurück. „Wir halten uns streng an die Vorgaben“, erklärte Landesamtssprecher Martin Schmidt. Auf die Frage, ob die EU-Vorschriften in Deutschland übererfüllt werden, sagte Schmidt: „Dafür gibt es keine Hinweise.“

Inzwischen hat auch das Bundesumweltministerium die Zweifel an der Objektivität von Stickoxid-Messwerten zurückgewiesen. „Es ist ein Märchen, dass die Messstationen nicht sachgerecht aufgestellt sind“, erklärte Umwelt-Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) am Sonnabend. Die Positionierung folge klaren EU-Regeln und bezieht „richtigerweise auch hochbelastete Orte mit ein“. Schwarzelühr-Sutter weiter: „Die Luft wird nicht besser, wenn man sie anders misst. Das ist Augenwischerei und unseriös.“ Die Luftqualität in den Städten verbessere sich nur, wenn Diesel sauberer werde und öffentlicher Nahverkehr sowie Rad- und Fußgängerverkehr gestärkt werden.