Straßensperren gegen Terror

Stadt und Polizei setzen auf bewährte Schutzmaßnahmen wie Big Bags und verwenden erstmals Road Blocker

von Rieke Beckwermert

05. Juni 2019, 11:27 Uhr

Kiel | In gut zwei Wochen beginnt in Kiel wieder der zehntägige Ausnahmezustand namens Kieler Woche (22. bis 30. Juni). Wie in den Vorjahren setzen Polizei und die Stadt Kiel als Veranstalter auf bewährte Sicherheitskonzepte, auch um potenzielle Terrorangriffe abzuwehren. Bernd Triphahn, Kieler-Woche-Beauftragter der Polizeidirektion Kiel, nannte jetzt im Polizeibeirat der Stadt Details.

Neben manuellen Barrieren wird erstmals ein elektronisches Absperrsystem eingesetzt, um das gezielte Eindringen mit Fahrzeugen in die Veranstaltungsflächen zu verhindern – sogenannte Road Blocker (siehe Foto). Die Stadt hat zum Schutz gegen mögliche terroristische Angriffe zwei solcher hydraulisch angetriebenen Straßensperren in Dänemark gemietet. Sie sind mobil, sollen in der Fleethörn sowie an der Zufahrt zur Kiellinie platziert werden. Sie lassen sich nach Herstellerangaben innerhalb weniger Sekunden per Fernbedienung absenken und wieder hochfahren, um kontrolliert Fahrzeuge passieren zu lassen. Unterstützend werden nach Angaben des dänischen Unternehmens Mobilegatesecurity am Düsternbrooker Weg seitlich einige sogenannte „Rapid Defender“ aufgestellt – Kunststoffbarrieren, welche die Straßensperrung verstärken.

Zudem sollen nach Polizeiangaben insgesamt 655 Tonnen Kies, 364 sogenannte schwere Big Bags und sechs Müllfahrzeuge sowie mehr Absperrmaterial zum Einsatz kommen. Die Polizei werde den Verkehr täglich mit 60 Beamten an drei Kontroll-, sieben Sperr- und acht Präsenzpunkten in die Stadt hinein lenken.

Die Kieler Polizei teilte auf Anfrage mit, dass sie zur Kieler Woche voraussichtlich mit dem selben Einsatz an Kräften vertreten sein werde wie später beim Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Polizeichef Jürgen Funk ergänzte allerdings: „Ich möchte gern ein Bürgerfest mitgestalten und erleben, kein Polizeifest.“