Störtebekers Rückkehr auf Zeit

Bis der Bagger kommt: Sand-Bildhauer präsentieren in der Travemünder Bootshalle ein Meerspektakel – inklusive Piratenlegende

von shz.de

28. Juni 2019, 20:55 Uhr

Travemünde | Nur Sand und Wasser – mehr Material brauchen die „Carver“ genannten Skulpteure nicht, um ihre filigranen Figuren zu formen. Sand ist ein ganz besonderer Stoff. Wer als Strandbesucher auf sich hält, baut Burgen. Was aber entstehen kann, wenn professionelle Künstler sich ans Werk machen, ist aktuell auf der Sandskulpturen-Ausstellung in einer Bootshalle in Travemünde zu sehen. Hafenleben, Piratenschlachten, ein Riesenkrake, ein ganzes, 20 Meter langes Schiff: Auf 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind 10 000 Kubikmeter Sand in 22 Bildszenen verarbeitet.

Der Bau von Sandskulpturen ist kein Hexenwerk, es braucht nur die richtigen Vorarbeiten: Sand wird per Radlader oder Kran in eine Holzverschalung (die sogenannte Malle) gefüllt, angefeuchtet und dann per ordinärem Rüttler zu sandsteinartiger Festigkeit gestampft. Dies geschieht Schicht für Schicht, bis der Sandklotz die Höhe hat, die es für die entsprechende Skulptur bracht. Und dann? Dann arbeiten sich die Künstler von oben nach unten, bis die Skulptur vollendet ist. Und: Nein, es wird kein Salzwasser verwendet, bei dem vielleicht noch eine kristalline Hilfstätigkeit zu vermuten wäre, sondern ganz normales Süßwasser.

Die Sandskulpturen benötigen ganz eindeutig Talent. Für Travemünde hat der Düsseldorfer Veranstalter, die „Musea GmbH“, eine internationale Gruppe von Künstlern zusammengetrommelt, drei Dutzend an der Zahl, die wochenlang an einer Sand-Welt namens „Maritime Abenteuer“ gearbeitet haben.

Travemünde, Ostsee, Sand und Strand – das passt, möchte man meinen. Doch der Sand, der die Trave abwärts am Meerufer liegt, ist für Sandskulpteure nicht zu gebrauchen. Denn dessen Körnchen sind rund. Skulpteure brauchen kantige Körner, die sich ineinander verzahnen, die „stapelbar“ sind. Solch ein Sand ist mineralisch. Der für die Travemünder Ausstellung kommt aus einer Kiesgrube bei Mölln. Wasser und Druck haben ihn so stabilisiert, dass selbst Regen und Wind bis Stärke 7 den Skulpturen nichts anhaben können. Wasser braucht es übrigens nur beim Bau, späteres Nachfeuchten ist nicht nötig. Ein Jahr und neun Monate hat es eine Skulptur im Freien in den Niederlanden ausgehalten, im frostfreien Kalifornien liegt der Rekord sogar bei zwei Jahren. Starkregen allerdings kann die Figuren beschädigen. Bei den Sand Worlds, die bis vor zwölf Jahren auf dem Priwall vor Travemünde errichtet waren, ist das geschehen.

Diesmal stehen die Figuren in einer Halle – allerdings nicht, damit die Gebilde vor der Witterung geschützt sind, sondern die Besucher. Für die ist hier auch ein Café installiert, ein als „Kinderwelt“ bezeichneter riesiger Sandkasten, in dem man selbst man ausprobieren kann, ob mit dem stapelbaren Sand mehr möglich ist als mit dem rundkörnigen, und Infotafeln, auf denen nachzulesen ist, was Sand, das Material mit der Korngröße 0,063 bis 2 Millimeter, so besonders macht und vom Schluff (Korngröße überwiegend 0,002 bis 0,063 Millimeter) und Kies (Korngröße überwiegend 2 bis 63 Millimeter) unterscheidet. Zu sehen ist hier auch eine in Fläschchen gefüllte Sammlung von Sanden aus aller Welt, die mit ihren unterschiedlichen Färbungen und Korngrößen ebenfalls zeigt, wie wenig man von diesem Material gewusst hat.

In den dargestellten Szenen geht es um das Leben mit, am und vom Wasser. Viele Darstellungen haben lokale Bezüge. Die Hanse ist thematisiert, ein gewaltiges Holstentor errichtet, Klaus Störtebeker marschiert kopflos an seinen gefesselten Kameraden vorbei. Zu sehen ist aber auch ein Abbild des Leuchtturms von Alexandria, Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei, Spongebob Schwammkopf, Neptun, Davy Jones und Captain Jack Sparrow.

Wie lange die Travemünder Werke halten könnten, wird nicht getestet. Im Herbst müssen sie den Booten weichen, die hier überwintern sollen. Der eckige Spezialsand wird dann eingelagert und soll, so der Plan, 2020 für eine nächste Ausstellung wiederverwertet werden. Die Carver sind es gewohnt, dass ein Bagger ihre Kunst dem Sandboden gleichmacht. Lediglich Respekt verlangen sie beim Abriss. Einmal, so wird erzählt, habe man erlebt, wie jemand am Ende der Schau in eine Figur hineingesprungen ist, um sie einzureißen. Wie gesagt: Druck macht das Material hart wie Sandstein. Die Sprungaktion endete mit Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus.