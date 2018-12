Stirbt die Tourist-Info aus?

Wer Kulturtipps, die besten Restaurants und gemütlichsten Hotels googeln kann, braucht keine persönliche Beratung mehr in seinem Urlaubsort. Oder? Eine Spurensuche in Schleswig-Holstein.

von md

08. Dezember 2018, 13:07 Uhr

Die Welt ist online. Bücher, Schuhe, Lebensmittel – was der Mensch so braucht, wird per Mausklick bestellt. Urlaubsziele, Tipps für Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Quartiere und Ausflüge – auch die sind längst zum Online-Geschäft geworden. Mal ehrlich: Wer braucht da eigentlich noch die Tourist-Informationen? Aus Hamburg war gerade zu hören, dass Online-Buchungen den Umsätzen der Tourismus GmbH das Wasser abgraben. Im beschaulicheren Schleswig-Holstein ist da erst recht Gefahr im Verzug – sollte man meinen. Die Tourismusexperten im Land machen aber einen ganz anderen Trend aus: Je digitaler der Alltag, desto wichtiger der persönliche Kontakt.

Büsum ohne Tourist-Informationspunkte? Für Olaf Raffel ist das schlicht nicht denkbar. „Natürlich kann man vieles zurechtgoogeln“, sagt der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Service Büsum GmbH, „aber entscheidend ist das Persönliche.“ Gerade ist in Büsum diesen persönlichen Begegnungen ein neuer, großer Raum gegeben worden: Das Gäste- und Veranstaltungszentrum „Watt’n Hus“ wurde im Oktober feierlich eröffnet. Das Land hat sich mit 6,4 Millionen Euro an der Gesamtinvestition in Höhe von knapp 8,4 Millionen Euro beteiligt. Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismusminister Dr. Bernd Buchholz lobt die gelungene Mischung aus Tourist-Info, Lesesälen, einem Trauzimmer mit Meerblick, einem Saal mit Bühne, einem Kino und Büro- sowie Konferenzräumen und nennt das „Watt’n Hus“ einen „attraktiven Anziehungspunkt, um den Sie mancher Tourismusort beneiden dürfte“.

Neben St. Peter-Ording und Westerland gehört Büsum mit jährlich zuletzt rund 300 000 Gästeankünften und fast zwei Millionen Übernachtungen zu den Spitzenorten an der Westküste. Zwar müsse man nach wie vor darauf eingestellt sein, dass Gästen die Nutzung von Social Media fremd ist, „aber die gibt’s fast gar nicht mehr“, sagt Raffel und beschreibt zwei landesweit zu beobachtende Phänome: Besucher reisen bestens informiert an, suchen dennoch die Beratung von Mensch zu Mensch. Zum zweiten sind die Berater vor Ort Schnittstelle zu den Einheimischen, die sich ebenfalls Tipps abholen oder auch geben und die in die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus einbezogen werden müssen, wenn das Geschäft für alle ein glückliches sein soll.



„Der Mensch

braucht auch

das Analoge.“

Doris Schütz,



Lübeck und Travemünde Marketing



Lübeck, Primus im Norden, wenn es um den Tourismus geht, stellt dieses Ziel ganz klar heraus. „Zuerst einmal muss das positive Empfinden und das Begehren für Lübeck geweckt werden – egal ob als Besuchsort für Urlauber, Tagestouristen oder als Wohn- und Lebensmittelpunkt“, heißt es auf der Internetseite der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM). Natürlich wird das Begehren via neue Medien geweckt. „Die Besucher wissen bereits viel“, sagt LTM-Mitarbeiterin Doris Schütz. Aber: „Sie suchen trotzdem die Bestätigung. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die gut Bescheid wissen.“ Heißt: Zur Arbeit der Tourismus-Kräfte gehören regelmäßige Schulungen, der Kontakt zu den Kulturinstitutionen, historisches Wissen, kulinarische Einblicke. „Geheimtipps sind das A und O“, sagt Doris Schütz. Außerdem gibt es immer noch die Gäste, die ganz ohne vorbereitende Buchung in die Stadt kommen und am schnellsten Hilfe im Gespräch finden.

Lübeck hat sich mit der LTM vor elf Jahren auf den Weg in die touristische Zukunft gemacht; schon drei Jahre länger residiert das Welcome Center direkt am Holstentor und damit am Entree der Altstadt. Auch ein geänderter Name macht kenntlich, dass hier der Begriff „Service“ auf eine neue Ebene gehoben ist. „Welcome Center“ sind die freundlichen Räume am Holstentorplatz überschrieben, man wird willkommen geheißen; bloße Information, die mittlerweile schließlich auch elektronisch funktionieren würde, war gestern.

Vor der Haustür starten die Stadtführungen, drinnen gibt es neben Souvenirs Kaffee, Kuchen, ein warmes Süppchen – und natürlich einen Service-Counter mit Fachkräften aus Fleisch und Blut, denen weder von den Angeboten im Netz noch von der digitalen Infosäule am Eingang die Arbeit weggenommen wird.

„Was würden Sie empfehlen?“, ist eine Frage, die Gabriele Sommer von Gästen auf der Suche nach einem Souvenir immer wieder hört, und Britta Frambach wird nach besonderen Tipps in Sachen Theater, Musik, Essen und Trinken, Spaziergänge gefragt. Obwohl fast alles auch im Internet zu finden ist? „Ja“, sagt Doris Schütz und erzählt von ihrem eigenen Verhalten als Urlauberin: „Wenn ich nach Spanien reise, dann geh’ ich immer in eine Tourist-Information und frage nach dem Besonderen.“ Und: „Der Mensch braucht auch das Analoge.“ Das gilt ganz besonders, wenn es mal Grund zum Ärgern gibt. „Beschwerdemanagement ist ganz wichtig“, sagt Doris Schütz – wer kein offenes Ohr für Kritik findet, kommt oftmals gar nicht erst wieder. Sie führt Erkenntnisse des Programms „ServiceQualität in Schleswig-Holstein“ ins Feld: „65 bis 90 Prozent der Kunden, die mit einem Produkt oder einer Dienstleistung unzufrieden sind, kommen nicht wieder. Und jeder unzufriedene Kunde teilt seinen Unmut mindestens neun und teilweise über 20 Personen mit. Und jeder Fehler über dem akzeptablen Durchschnitt der Marktführer verursacht einen Rückgang des Verkaufsvolumens um mindestens drei bis vier Prozent.“

Bislang gibt es kein Computerprogramm, mit dem möglicher Besucher-Unmut überzeugend aus dem Weg geräumt werden oder wenigstens abgefedert werden kann. Und was für die Bedürfnisse der Gäste gilt, gilt auch für die der Einheimischen. Da kochte in Lübeck beispielsweise der Ärger von Gängebewohnern über die Gäste in benachbarten Ferienwohnungen hoch. Die Urlauber seien zu laut und hinterließen zu viel Müll, hieß es. Wer als Einheimischer da kein Gegenüber hat, um Dampf abzulassen, hat ziemlich sicher deutlich weniger Lust auf nachsichtiges Miteinander als jemand, der bei den Touristikern ein offenes Ohr findet. Doris Schütz sieht sich und das Team auch da in einer Moderatorenrolle.

Dass sich Bürger wie Besucher in Tourist-Informationen einfinden, ist in Eckernförde an der Ostsee gang und gäbe. „Da gibt es eben Insider-Tipps von richtigen Menschen“, sagt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH. Sowohl in der Innenstadt als auch am Strand gibt es eine Anlaufstelle, die in der Stadt zählt 70 000 Besucher pro Jahr; „viele davon hatten eigentlich gar nicht vor zu kommen“, haben Borgmann und sein Team festgestellt. Und wer kommt, darf mit besonderen Tipps rechnen, denn das Internet weiß längst nicht alles. „25 Prozent der Quartiere sind im Netz nicht auffindbar“, rechnet Borgmann vor. Und vor allem ist das Internet nicht bereit, für Menschen, die einfach mal ins Blaue gefahren und zum Beispiel in Eckernförde gelandet sind, nach einer Übernachtungsmöglichkeit zu telefonieren.



„Menschen wollen bei

ihrem Besuch Prioritäten setzen oder authentische Orte entdecken.“

Bettina Bunge, Geschäftsführerin der

Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein







Einzelfälle sind Büsum, Lübeck und Eckernförde nicht. „Unsere Gäste in Schleswig-Holstein legen nach wie vor viel Wert auf die persönliche Beratung in den Tourist-Informationen vor Ort“, sagt Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. „Auch wenn mittlerweile sehr viele touristische Fakten online verfügbar sind, freuen sich die Menschen über persönliche Empfehlungen, etwa zu einem Restaurant für den Abend, noch spontan verfügbaren Tickets für Kulturevents oder einem gut sortierten Teegeschäft. Menschen wollen bei ihrem Besuch Prioritäten setzen oder authentische Orte entdecken, die nicht im Reiseführer oder online auf den ersten Blick erkennbar sind. Die Tourist-Informationen leben entsprechend von der sehr guten Ortskenntnis ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wichtig ist, dass die Filialen zentral gelegen, somit gut erreichbar und möglichst lange geöffnet sind.“

Ob man sich den digitalen Möglichkeiten stellen muss, ist im Norden keine Frage. Computergestützte Infosäulen haben die alten Schaukästen abgelöst, Handy-Ladestationen und kostenloses WLAN haben die alten Münztelefone in die Rente geschickt. Doch auch Borgmann bestätigt, was Doris Schütz in Lübeck festgestellt hat: „Der Mensch gewinnt an Bedeutung, statt sie zu verlieren.“ Wenigstens im Urlaub, so die Erfahrung in Eckernförde, wollen viele Menschen Ruhe vor den modernen Medien haben – „die jüngeren noch eher als die älteren“, sagt Borgmann, was daran liegen mag, dass die ältere Generation ihre Lust am Digitalen ohne beruflichen Druck ausleben kann.

Wie die Zukunft im Tourismus aussieht? „Noch mehr Service“, sagt Doris Schütz und verweist mit Hinweis auf den permanenten Wandel auf das, was sich in Lübeck im Laufe der vergangenen 20 Jahre getan hat: „Zu Zeiten des Amts-Tourismus hatten wir eine unansehnliche Stube in der Beckergrube und nahe null Service. Heute ist es ein kleines Paradies.“ Und auf noch etwas weist sie hin: Dass zur Pflege des touristischen Angebots auch die Pflege der Auftritte in den sozialen Netzwerken gehört. Auch die funktioniert nicht ohne Menschen. ●