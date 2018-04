Steuerzahlerbund: Kein Geld für Beamte

Verband gegen neue Lehrerstellen, aber für Verlängerung der Arbeitszeit von Polizisten

von Florian Kleist

13. April 2018, 18:37 Uhr

Scharfe Kritik am Kurs der Jamaika-Regierung in Kiel und der Großen Koalition in Berlin: Nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler in Schleswig-Holstein sitzt den Regierungen das Geld zu locker in der Tasche. „Die öffentlichen Haushalte schaufeln sich ihr eigenes Grab“, warnte Verbandspräsident Aloys Altmann gestern in Kiel. Die Politik decke zu viele Probleme mit mehr Geld und mehr Stellen zu, anstatt strukturelle Lösungen zu suchen. Dies gehe zu Lasten künftiger Generationen, Kinder und Enkel müssten die steigenden Personalkosten bezahlen.

So lehnt Altmann eine Bezahlung der Grundschullehrer nach der höheren Besoldungsstufe A 13, eine generelle Rückkehr zum Weihnachtsgeld für Beamte und die Einstellung zusätzlicher Lehrer ab. „Die Polizisten können auch längere Lebensarbeitszeit vertragen“, sagte Altmann. Aus Verbandssicht sollten Streifenpolizisten weiter mit 62 Jahren in Pension gehen, Polizeibeamte in der Verwaltung aber auch bis 67 arbeiten können. „Schließlich läuft nicht jeder Polizist Schwerverbrechern hinterher“, so Altmann.



Kritik an kostenfreien Kita-Plätzen





Weitere aus seiner Sicht teure Vorhaben wie kostenfreien Nahverkehr oder kostenfreie Kita-Plätze lehnte Altmann ab. „Kostenfrei heißt nicht, dass es nicht bezahlt werden muss“, so der Verbandschef.

Auch die Städte und Gemeinden im Land seien nach jahrelanger Unterfinanzierung durch das Kommunalpaket im Januar jetzt ausreichend mit Geld versorgt. Dies müsse nur anderes verteilt werden, so der Verbandspräsident. Forderungen der Kommunen nach weiteren Landesmitteln vor der Kommunalwahl erteilte der Verband eine klare Absage. Mehr Geld dürfe es nur geben, wenn den Kommunen neue Aufgaben wie eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen oder die Digitalisierung in den Klassenzimmern übertragen würden. Kommentar Seite 18