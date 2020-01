Sterntaler für den Finanzminister

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 13:09 Uhr

Die Überraschung kommt viel zu selten. Plötzlich entdeckt man im Seitenfach der Geldbörse einen vergessenen Hunderter. Wohin mit dem Überraschungsfund? Einfach zu den Artgenossen? In die Urlaubskasse? Besuch beim Griechen? Wie berichtet wird, hat Olaf Scholz nichts von den 13 Milliarden geahnt, die in seinem Ministerium aufgetaucht sind. Glaube doch niemand ernsthaft, ein Abteilungsleiter hat die unterste Schublade seines Schreibtisches aufgezogen und laut ausgerufen: Wow, was haben wir denn da? Dass der oberste Kassenwart von seinem Schatz wusste, zumindest seine Existenz ahnte, erkannte man an seinem Gesichtsausdruck. Seine parteiinternen Wahlergebnisse mochten für ihn noch so peinlich sein, er lächelte weise wie ein fernöstlicher Mandarin. Wohlwissend, dass er bald für seine Sparsamkeit gelobt würde. Dabei sind ihm die Milliarden als Sterntaler in den Schoß gefallen. In erster Linie dadurch, dass er für die Schulden so gut wie keine Zinsen zahlen muss. Auf die verzichten unfreiwillig die Sparer. So erinnert das Lächeln des Ministers an den Gewinner eines Sechsers im Lotto.