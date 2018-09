Sternsinger stellen Rekord auf

von Frank Albrecht

21. September 2018, 16:54 Uhr

Die Sternsinger in Schleswig-Holstein haben Anfang des Jahres einen Rekord aufgestellt: Sie sammelten 275 932,95 Euro für Kinder in armen Ländern der Erde. Das sind über 26 000 Euro mehr als noch im Vorjahr (249 625,93 Euro). In den ersten Januartagen sind rund 1300 Kinder als „Heilige Drei Könige“durch die katholischen Gemeinden des Landes gezogen. Das Geld kommt Kindern in über 100 Ländern zu Gute und fließt vor allem in Bildungsprojekte.