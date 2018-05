Steinmann und Hunt wieder fit

von Holger Petersen

02. Mai 2018, 17:17 Uhr

Die Fußball-Profis Aaron Hunt und Matti Steinmann sind gestern in das Mannschaftstraining des Hamburger SV zurückgekehrt. Hunt hatte am Vortag wegen muskulärer Probleme, Mittelfeldakteur Steinmann wegen einer Erkältung pausiert. Der verletzungsanfällige Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos wurde geschont mit Blick auf das Spiel am Sonnabend in Frankfurt.