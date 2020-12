Beschluss der Gemeindevertretung : Steinberg erhebt eine Tourismusabgabe

Thorsten Hartig wurde auf der Gemeindevertretersitzung zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

21. Dezember 2020, 17:02 Uhr

Steinberg | Weil er sich beruflich neu orientiert und nicht mehr die Zeit hat, um diese kommunale Aufgabe wahrzunehmen, hat Eik Nissen sein seit Juni 2018 ausgeübtes Amt als stellvertretender Bürgermeister in Steinberg aufgegeben. Der Rücktritt sei, wie er in der jüngsten Gemeindevertretersitzung sagte, mit Wehmut verbunden. Er habe an der Arbeit viel Freude gehabt, die Zusammenarbeit sei stets gut gewesen, so Nissen.

Hartig folgt auf Nissen

„Schade“, kommentierte Bürgermeister Roy Bonde die Entscheidung seines bisherigen Stellvertreters, bevor er dann zur Wahl des Nachfolgers schritt. Das Votum fiel auf Thorsten Hartig, bisher zweiter stellvertretender Bürgermeister. Dieser Posten ist nun vakant bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung. Weil Eik Nissen auch den Vorsitz im Bau- und Wegeausschuss aufgegeben hat, musste auch hier ein neuer Vorsitzender bestimmt werden. Die Wahl fiel auf Bürgermeister Roy Bonde.

17 Euro Tourismusabgabe

Ab 2022 wird es in Steinberg eine Tourismusabgabe in Höhe von 17 Euro geben, zu zahlen von den sogenannten Vorteilshabenden. Bevor es eine einmütige Entscheidung gab, hatte der Bürgermeister in aller Ausführlichkeit die Notwendigkeit begründet. In der 800 Einwohner zählenden Gemeinde mit „drei Mal so vielen Betten“ habe der Tourismus einen großen Stellenwert, aber auch einen hohen und steigenden Preis: derzeit 25.000 Euro im Jahr. Dominiert werde die Gemeinde von Ferien- und Zweitwohnungen. Deren Besitzer und Gewerbetreibende, die vom Tourismus profitieren, sollen fortan mit dazu beitragen, die der Gemeinde entstehenden Ausgaben zu schultern.

Bei alledem soll es eine Gewichtung der Vorteilsnehmer in vier Stufen geben. Die Gemeinde, so Bonde, benötige eine finanzielle Entlastung. Mit der Tourismusabgabe steht Steinberg keineswegs alleine da. In etlichen Gemeinden im Umkreis wird eine solche seit längerem erhoben, wobei die Abgabenhöhe zwischen sieben und 31 Euro schwankt – damit liegt Steinberg im Mittelfeld.

Geduld bei Breitbandausbau

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde das „Zukunftskonzept Daseinsvorsorge – Steinbergkirche und Nahbereich“ zustimmend zur Kenntnis genommen. Bevor der Bürgermeister die Gemeindevertreter in die Winterpause entließ, bat er namens des Breitbandzweckverbands Angeln, an dem die Gemeinde mit 3000 Euro beteiligt ist, darum, hinsichtlich des Ausbaus Geduld zu haben. Ende nächsten Jahres soll alles fertig.

Wunschzettelaktion

Schließlich stellte Bonde noch seine Idee für Grußkarten an die Einwohner vor. Die guten Wünsche sind verbunden mit angehängten Wunschzetteln, auf denen Ideen niedergeschrieben werden können. Diese Karten sollen laut Bürgermeister dazu dienen, das Interesse der Steinberger am Geschehen in ihrer Gemeinde zu wecken und zu verfestigen.