Steiger-Melodie, Kirchen-Chor, Schluss-Aus

von Jürgen Muhl

17. Mai 2020, 17:19 Uhr

Großes Aufatmen: Die Bundesliga funktioniert also auch ohne Zuschauer. Es werden Tore geschossen, es werden gelbe und rote Karten gezeigt, die Herren Profis holen die Bälle selbst aus den entlegensten Ecken der Stadien und die TV-Sender können die Millionen-Überweisungen an die Vereine vorbereiten. Der Fußball hat sich mit der Wiederbelebung der beiden Bundesligen in guter Verfassung zurückgemeldet.

Deutschland diskutiert wieder über Titelkampf und Abstiegskandidaten. Die Deutsche Fußball-Liga und ihre Funktionäre präsentieren sich bereits wieder - wie üblich - auf abgehobenem Niveau. Die Welt schaue auf die Bundesliga, tönt Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Weil die Geisterspiele fast weltweit auf allen Kanälen übertragen wurden. Was einzig und allein daran liegt, dass nur in der deutschen Liga gespielt werden durfte. Eben auf Druck von Ligaverband und den Vereinen, damit die TV-Millionen ihren Weg in die zumeist leeren Kassen der Vereine finden.

Einer der finanziell am Boden liegenden Bundesligisten ist der FC Schalke 04. Der Stadtteil-Club aus Gelsenkirchen scheiterte bei seinem ersten

Versuch der „Insolvenzvermeidungs-Strategie". Hatte doch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kurz vor dem Anpfiff des Ruhrpottderbys mit diesem Begriff schwadroniert und damit den Erzrivalen aus der 35 Kilometer entfernten Geisterstadt gemeint und auch provoziert. Das sitzt tief, trifft aber genau den Kern dieser Rettungsspiele. Die Festgeldkonten

der meisten Clubs sind leer. Auf Schalke soll die letzte Leerung in einem stillgelegten Kohleschacht mit der musikalischen Begleitung des zu Depressionen führenden Steigerliedes unter Tage zelebriert worden sein. Von Tränen begleitet. Weiteres Geld muss her, um die aus den Fugen geratenen Gehälter der Profis weiter zu finanzieren. Dass diese Unsummen zurückgedreht werden können, daran glaubt kein Mensch in diesem

Zirkus, dessen Trapezkünstler für wenig Leistung möglichst viel Bares einstecken. Da staunen selbst die gut dotierten Finanzjongleure deutscher Banken, denen selbst das Wasser bis zum Halse steht.

Liebkosungen: Die sind nun einmal derzeit auf dem Spielfeld verboten. Ausgerechnet einige Profis von Hertha BSC konnten sich nach den drei Toren der Berliner in Hoffenheim nicht disziplinieren, herzten sich, als hätte es Corona nie gegeben. Hertha-Neutrainer Bruno Labbadia reagierte auf Kritik mit der Feststellung, man sei doch nicht im Kirchenchor. Offenbar sind die Hertha-Jünger, wie schon der vor einer Woche suspendierte Kalou , nicht in der Lage, die Anweisungen der Deutschen Fußball-Liga ins Bewusstsein zu übertragen. Auch das ist eine Art von Bundesliga-Niveau.

Wie im Schlafwagen: Sowohl Holstein Kiel als auch der HSV haben ihre Auswärtspartien in Regensburg und Fürth in der Schlussphase vergeigt. Holstein nach einer 2:0 Führung, der HSV nach einem 2:1 der sicheren Art. Besonders bitter ist das für die Hamburger, haben doch die Aufstiegs-Konkurrenten aus Stuttgart und Bielefeld ebenfalls Punkte abgegeben. Einiges erinnert an die Vorsaison, was den verpatzten Aufstieg des HSV angeht.