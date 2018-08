Grenzkontrollen : Staus an der Grenze: Wer hat die Kontrolle?

Im Sommer gab es wieder zahlreiche Staus vor den Grenzkontrollen / „Der Frust ist nachvollziehbar“, sagt die Flensburger Polizei

von hansena1

15. August 2018, 11:32 Uhr

Das deutsch-dänische Grenzland hat einen Rekordsommer hinter sich. Und auch das Touristikgewerbe blickt schon jetzt begeistert auf den Sommer zurück. Einen Schatten warfen jedoch die Grenzkontrollen auf die gänzlich ungetrübte Sommerfreude – und das ganz ungeachtet der politischen Debatte darüber, ob sie nun sinnvoll sind oder nicht: Kilometerlange Staus in der sengenden Hitze haben die Nerven von Urlaubern, Urlaubsrückkehrern und Pendlern auf der A7 ebenso strapaziert wie die von Fernfahrern.

„Der Frust ist nachvollziehbar“, schreibt Christian Kartheus, Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg, auf Anfrage des Nordschleswigers. Im Berufsverkehr gebe es an der Grenze zwar nur sehr wenige Staus, doch an „Wochenenden herrscht aufgrund des Ferienreiseverkehrs ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Durch die Grenzkontrollen kommt es daher zu erheblichen Rückstaus, die in Abhängigkeit zur Stärke des Kontrollpersonals und der geöffneten Fahrspuren stehen“, so Kartheus.

Wird das Kontrollpersonal also nicht optimal eingesetzt? Werden die Fahrspuren nicht zu den rechten Zeitpunkten geöffnet? „Wenn sich Schlangen bilden und die nicht mehr rollen, dann ergreifen wir die Initiative, die zweite Spur zu öffnen“, schreibt Helle Lundberg, Sprecherin der Polizei von Südjütland und Nordschleswig, dem Nordschleswiger. „Das geschieht dadurch, dass wir die deutsche Polizei darum bitten, die Beschilderung einzuschalten, die anzeigt, dass beide Spuren offen sind“, erklärt sie.

„Doch wir erleben es regelmäßig, dass es schwierig sein kann, die Verkehrsteilnehmer auf die richtige Spur zu bringen. Und das, obwohl wir ausschildern und über Twitter kommunizieren“, so Lundberg weiter.

Auch Kartheus beklagt das Verhalten vieler Autofahrer: „Wird eine zweite Fahrspur geöffnet, wird dies durch Verkehrszeichen im Vorfeld mehrfach angezeigt. Einige Verkehrsteilnehmer nehmen diese Verkehrslenkung aber leider nicht wahr. Es kommt dann regelmäßig zu Verkehrslenkungsmaßnahmen durch Mitarbeiter/innen des PABR Nord –FD BAB (Autobahnpolizei)“, schreibt er.

An der Kommunikation zwischen dänischen und deutschen Beamten liege es nicht, sagen beide Polizeisprecher übereinstimmend. „Die Koordination ist gut. Wird die zweite Fahrspur geöffnet, erhält die Autobahnpolizei direkt Kenntnis von den Kontrolleuren an der Grenze. Wir schalten eine weitere Vorwegweisung als LED Anzeige hinzu“, so Kartheus.

Dennoch kommt es immer wieder, zumal an Sonnabenden, wo im Touristikgewerbe Bettenwechsel ist, zu Staus. Und das bedeutet mehr Arbeit für die deutschen Beamten. Denn auch wenn es Dänemark ist, das sich für die seit Januar 2016 „vorübergehenden“ und „stichprobenartigen“ Grenzkontrollen entschieden hat – so ist auch die deutsche Polizei, zumal in Ferienzeiten, stark mit eingebunden. Schließlich entsteht der Rückstau vor der Grenze auf deutscher Seite, um den sich dann Zusatzstreifen der Autobahnpolizei kümmern. Weder der dänischen noch der deutschen Polizei sind derweil Statistiken oder Untersuchungen über das Verkehrsaufkommen und den Verkehrsfluss an der Grenze bekannt. Was Politik und Betroffene sagen: Seite 7