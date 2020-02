Start in „knackige Woche“

SG Flensburg-Handewitt morgen bei Frisch Auf Göppingen gefordert / Melsungen und Berlin folgen

28. Februar 2020, 17:55 Uhr

Flensburg | „Das wird eine knackige Woche. Danach wissen wir mehr“, sagt Jacob Heinl, der Abwehrchef der SG Flensburg-Handewitt. Morgen (13.30 Uhr) bestreitet der Deutsche Handball-Meister das Bundesliga-Topspiel bei Frisch Auf Göppingen, am Mittwoch (19 Uhr) kommt die wankelmütige MT Melsungen mit ihrem neuen Trainer Gudmundur Gudmundsson nach Flensburg, am Sonntag darauf spielt die SG bei den kriselnden Füchsen Berlin, die gestern auf der Trainerbank Velimir Petkovic gegen Michael Roth tauschten.

Das stramme Programm stört Machulla nicht. „Das sind drei super Aufgaben. Es ist schön, dass wir im Moment viel spielen. Wer viel spielt, kann viel gewinnen“, sagt der 43-Jährige, der mit seinem Team zehn Pflichtspielsiege in Folge aufweist. 2020 ist die Bilanz des einzig verbliebenen Verfolgers des THW Kiel makellos.

Einen Patzer beim Tabellenelften in Göppingen (19:27 Punkte) darf sich die SG nicht erlauben, wenn sie am THW dran bleiben will. „Uns muss klar sein, dass wir um die Meisterschaft spielen. So lange die Chance da ist, müssen wir unsere Aufgaben lösen, falls die Tür nochmal aufgeht – so wie 2018“, sagt der Trainer. Er spüre bei den Spielern viel Energie, die Stimmung sei gut, Nachlässigkeiten gebe es nicht.

Heinl warnt: „Wir haben uns in Göppingen oft schwer getan.“ Die Bilanz der letzten drei Saisons: ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage. „Die hauen immer mal einen raus“, weiß Machulla. Am zweiten Weihnachtstag gewann Kiel gerade so mit 27:26 in der EWS-Arena, die schnell zum Hexenkessel werden kann. „Wir dürfen Göppingen nicht in die Emotionen kommen lassen“, fordert Machulla.

Alle Spieler sind fit, auch Lasse Svan, der lange mit einer Schulterverletzung außer Gefecht war, trainierte gestern mit der Mannschaft. Seinen Einsatz hält Machulla aber für unwahrscheinlich.

Zur Coronavirus-Aufregung – in Göppingen gibt es einen Fall – sagt der SG-Coach: „Wir sind dafür sensibilisiert.“ Im Physio-Raum und im Mannschaftsbus soll es künftig Desinfektionsmittelspender geben.