Stadtkern und modernere Schulen

Schenefelder Politik hat große Aufgaben zu meistern

von Tanja Plock

27. April 2018, 16:47 Uhr

Die Politik in Schenefeld hat einige große Brocken, die sie in den kommenden Jahren abarbeiten muss. Das Schulzentrum mit Gymnasium und Gemeinschaftsschule ist dringend sanierungsbedürftig. Die Planungen laufen bereits. Mit den Details, unter anderem einem Architektenwettbeweb, werden sich die gewählten Vertreter beschäftigen müssen. Apropos Wettbewerb: Auch für den neuen Stadtkern sollen nun Experten mögliche Varianten erarbeiten. Ende des Jahres sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Fokus liegt dabei auch die mögliche Überwindung der Landesstraße Schenefeld Elmshorn. Ein neues Bürgerzentrum soll unter anderem Bücherei und Volkshochschule beherbergen. Für die Volksvertreter bleibt reichlich zu tun in der Stadt mit derzeit 19 222 Einwohnern.