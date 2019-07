Stadtgeschichte am Festivaltag

von Rieke Beckwermert

08. Juli 2019, 12:10 Uhr

Kiel | Das Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof beteiligt sich wie in jedem Jahr am Festival-Tag zum SHMF am Sonnabend, 13. Juli, in der Dänischen Straße. Interessierte können etwa die Magd Marie in die Zeit vor 400 Jahren begleiten, wenn sie von 15 bis 16 Uhr über „Salben, Pillen, Spezereien“ spricht. Auf sie warten Geschichten über die Heilmittelherstellung sowie das Leben der Armen und Adeligen, wunderliche Rezepturen und kuriose Quacksalber. Es gibt sogar das eine oder andere Mittel zu kosten. Die Teilnahme kostet jeweils 5 Euro pro Person. Um Anmeldungen im Stadtmuseum unter Tel. 0431/ 901 3425 wird gebeten. Sonnabend ist das Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.