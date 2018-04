Stadion-Probleme in Kiel und Flensburg

Holstein bangt um Erstliga-Zulassung und Weiche um seine sportliche Heimat

von Holger Loose

28. April 2018, 12:00 Uhr

Wenige Spieltage vor Schluss dieser Saison müssen ausgerechnet die beiden erfolgreichsten Fußballvereine Schleswig-Holsteins um ihre Zukunftspläne bangen. Sowohl das Kieler Holstein-Stadion als auch das Manfred Werner-Stadion in Flensburg-Weiche sind im gegenwärtigen Zustand nicht für den Spielbetrieb in höheren Klassen geeignet. Für den Fall des Aufstiegs in die erste Bundesliga hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) Holstein bislang keine Genehmigung für das eigene Stadion erteilt.

Noch düsterer sieht es in Flensburg aus. Regionalliga-Titelanwärter SC Weiche Flensburg 08 darf im Fall der Meisterschaft das Relegations-Hinspiel am 24. Mai gegen Energie Cottbus nicht im heimischen Stadion austragen, sondern muss ins Kieler Holstein-Stadion ausweichen. Die Stadt Kiel als Eigentümer und Holstein als Nutzer haben den Flensburgern die Erlaubnis erteilt. Diese Genehmigung gilt aber nur für dieses eine Spiel. Im Manfred-Werner-Stadion gibt es nicht einmal eine Flutlichtanlage, außerdem reicht das Fassungsvermögen nicht. Über Aus- und Umbaupläne verhandelt der Verein derzeit mit der Stadt, die seit Jahren keine Bereitschaft zu Investitionen gezeigt hat, jetzt aber offenbar umdenkt. Weiches Marketing-Geschäftsführer Edgar Nies hat Pläne zum Ausbau des Stadions mit einer Kapazität von 10 000 Zuschauern auf den Tisch gelegt.

Derweilen bringen auch Spekulationen des TV-Bezahlsenders Sky, wonach Holstein in seinem Stadion keine Erstliga-Begegnungen austragen dürfe, die Verantwortlichen des Traditionsclubs nicht aus der Ruhe. „Uns ist davon nichts bekannt, wir rechnen mit einer Entscheidung in den nächsten zwei Wochen“, sagten gestern Vereinspräsident Steffen Schneekloth und Geschäftsführer Wolfgang Schwenke im Gespräch mit unserer Zeitung. Holstein hatte die wirtschaftliche Zulassung mit einigen Auflagen erhalten. „Und die erfüllen wir“, stellte Schwenke klar.

Im Sommer beginnen im Holstein-Stadion die Ausbau-Arbeiten am Stadion, so dass in der neuen Saison lediglich rund 10 000 Zuschauer die Spiele sehen können. Für den Fall des noch immer möglichen Aufstiegs könnte diese geringe Kapazität der Deutschen Fußball-Liga ein Dorn im Auge sein. Nach dem Umbau soll das Holstein-Stadion den Ansprüchen genügen, für die Zwischenzeit hofft Holstein auf eine Ausnahmegenehmigung, so wie es die DFL auch zwei Jahre lang mit Darmstadt 98 praktiziert hat.

Die Spannung in Flensburg und Kiel hält also an. Nicht nur, was die Leistungen auf dem Spielfeld angeht. Von Punkten und Toren abgesehen geht es um Millionenbeträge, die notwendig sind, um auch in Schleswig-Holstein eine geeignete Infrastruktur für den Profi-Fußball zu schaffen. Jürgen Muhl