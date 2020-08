Staatskanzlei-Pläne: SPD verspottet Jamaika

Avatar_shz von shz.de

Kiel | Mit Spott und Kritik hat die Opposition im Kieler Landtag gestern auf das Durcheinander in der Jamaika-Koalition um eine mögliche Verlegung der Staatskanzlei von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther an einen anderen Standort an der Kieler Förde reagiert. „In der Landesregierung geht es zu wie bei Hempels unterm Sofa“, lästerte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. AfD-Fraktionsvize Claus Schaffer warf der Koalition „Mangel an finanzpolitischer Sensibilität“ vor.

Wie berichtet, hatte die von der grünen Finanzministerin Monika Heinold beaufsichtigte landeseigene Gebäudeverwaltungsfirma GMSH Anfang der Woche eine EU-weite Ausschreibung für den Umbau des früheren Wehrbereichskommandos Küste am Kieler Niemannsweg zur neuen Staatskanzlei veröffentlicht – ohne dass Günther oder sein Staatskanzleichef Dirk Schrödter davon wussten. Die Kosten für das Projekt bezifferte die GMSH auf 22 Millionen Euro. Nachdem Schrödter bei Heinolds Staatssekretär Udo Philipp eine Aufhebung der Ausschreibung verlangt hatte, war das Finanzministerium zurückgerudert und hatte die Ausschreibung zu einem „Verfahrensfehler der GMSH“ erklärt. Heinold selbst schrieb gestern in einem Brief an den Landtag, dass die GMSH die Ausschreibung publiziert habe, ohne eine angeforderte Stellungnahme ihres Ressorts zu den Kosten abzuwarten.

Zwar hatte Staatskanzleichef Schrödter auch eingeräumt, dass man tatsächlich überlege, die Regierungszentrale vom Düsternbrooker Weg nahe dem Landtag und vieler Ministerien ins zwei Kilometer weiter nördlich gelegene frühere Wehrbereichskommando zu verlegen. Doch gebe es dafür bisher weder ein Konzept noch einen Kabinettsbeschluss. Daher stoppte er die Ausschreibung.

Stegner bemängelte gestern nicht nur das Hin und Her in der Regierung, sondern sieht auch die Autorität von Staatskanzleichef Schrödter beschädigt. Zudem kritisierte er die Verlegungspläne: „Es ist sehr die Frage, ob es sinnvoll wäre, wenn die Staatskanzlei aus dem Regierungsviertel wegzieht.“ Auch AfD-ler Schaffer ist gegen eine Verlegung der Staatskanzlei. Er nannte diese Erwägungen „verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern“.