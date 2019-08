St. Pauli mit Glück und Geschick zum Derbysieg

Holstein Kiel scheiterte beim 1:2 am Millerntor an Torhüter Himmelmann und am Pfosten

von Holger Loose

26. August 2019, 12:09 Uhr

Hamburg | Alle vier Hamburg-Kieler Derbys gingen in der vergangenen Saison der 2. Fußball-Bundesliga an Holstein – gestern Abend zogen die „Störche“ mal wieder den Kürzeren. Das 88. Pflichtspielduell beider Vereine entschied der FC St. Pauli am mit 29 546 Zuschauern ausverkauften Millerntor glücklich mit 2:1 (0:0) für sich. Die Hamburger feierten den ersten Saisonsieg – beide Mannschaften stehen mit nun vier Punkten weiterhin im unteren Drittel der Liga.

„Wir haben heute ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich glaube am Ende hat nicht die bessere sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen“, sagte nach der Partie Holstein-Coach Andre Schubert.

Von den vier Neuzugängen, die beide Nordclubs in der vergangenen Woche leihweise unter Vertrag genommen hatten, standen drei gleich von Beginn an auf dem Feld: St. Pauli hatte James Lawrence im Abwehrzentrum und Matt Penney auf der linken Seite aufgeboten, bei Holstein ersetzte der aus Köln gekommene Salih Özcan den gesperrten Jonas Meffert.

Beiden Trainern war der Respekt vor dem Gegner schon vor dem Spiel anzumerken: Sowohl Jos Luhukay als auch Ex-St.-Pauli-Coach Schubert hatten ihre taktischen Formationen versucht, dem Gegner anzupassen. Die Hamburger stellten auf eine 3-5-2-Formation um, die Kieler kehrten hinten zur Viererkette zurück, wodurch Dominik Schmidt aus der Startelf rutschte.

Zudem überließen die „Störche“ den „Kiezkickern“ meist den Ball. Die Gastgeber hatten somit in der ersten Hälfte optische Vorteile, wussten daraus jedoch ebenso selten klare Torchancen zu erspielen wie die Kieler. St. Pauli wurde zweimal gefährlich, als Ryo Miyaichi sich auf dem rechten Flügel durchsetzte. Doch die Schüsse von Dimitrios Diamantakos (11.) und Mats Möller Daehli (18.) blieben an einem Abwehrbein hängen. Auf der Gegenseite verbreitete nur ein von Özcan schnell ausgeführter Freistoß Gefahr, doch Keeper Robin Himmelmann klärte gegen Lion Lauberbach zur Ecke (14.).

Nach der Pause stellte Luhukay wieder auf Viererkette um – die frühe Führung hatte aber nur namentlich damit zu tun. Abwehrchef Lawrence nutzte nach einem Freistoß von Möller Daehli einen Fehler von Holstein-Keeper Dominik Reimann und köpfte zum 1:0 ein (49.).

Nun nahm das Spiel deutlich an Tempo auf. Eine schnelle Kieler Antwort verhinderte Himmelmann, als er einen Lee-Kopfball nach Flanke von Johannes van den Bergh mit einem Riesenreflex um den Pfosten drehte (57.). Lee verpasste zudem eine Baku-Hereingabe knapp (59.). Serras Schuss aus 16 Metern sprang vom Innenpfosten noch aus dem Hamburger Tor heraus (60.).

Und so kam es, wie es oft kommt: Mitten in die Kieler Drangphase hinein konterte St. Pauli zum 2:0. Christian Conteh schüttelte nach Diamantakos’ Pass Ignjovski ab, und der Mann aus dem Millerntor-Nachwuchs behielt frei vor Reimann die Nerven und schoss ein (66.). Holstein gab sich jedoch nicht geschlagen. David Atanga zwang Himmelmann zu einer Fußabwehr (75.). Makana Baku leitete mit seinem Schlenzer aus 16 Metern ins lange Eck zum 2:1 (81.) eine heiße Schlussphase ein. St. Pauli wirkte stehend k.o., ließ aber auch in den letzten zwei Minuten nach Penneys Platzverweis mit Unterstützung des frenetischen Publikums keine echte Kieler Chance mehr zu.