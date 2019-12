St. Pauli-Coach Luhukay sitzt fest im Sattel

Avatar_shz von Holger Loose

03. Dezember 2019, 12:31 Uhr

Hamburg | Auch nach acht sieglosen Pflichtspielen in Serie gibt es beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli keine Zweifel an Trainer Jos Luhukay (links). „Ich habe großes Vertrauen in die fachliche Kompetenz von Luhukay, die ich hier sehe, und die er bei anderen Vereinen und in anderen Situationen schon deutlich nachgewiesen hat“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (rechts). Der 56 Jahre alte Niederländer solle die Zeit und die Möglichkeit bekommen, „in einer besseren personellen Konstellation den Fußball spielen zu lassen, den er sich vorstellt“, erklärte Bornemann weiter. Der Kiezclub muss bereits seit Wochen auf mehr als zehn Spieler verletzungsbedingt verzichten.