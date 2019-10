SSW fordert Verschiebung des Zensus 2021

von Margret Kiosz

25. Oktober 2019, 11:10 Uhr

Kiel | Die Politik schaltet sich in die Zensusdebatte ein: Die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering fordert den Bund auf, den Zensus 2021 um fünf Jahre zu verschieben. Aufwand und Nutzen stünden in keinem Verhältnis, die Bürger lehnten den Zensus ab, und das Geld würde für wichtigere Herausforderungen benötigt, so die Eckernförderin. Zuvor hatten Verwaltungschefs Bedenken geäußert, denn in den Kreisen müssten 114 Stellen besetzt werden, befristet zwischen acht Monaten und eineinhalb Jahren. Dass für den Zensus knapp eine Milliarde Euro ausgegeben werden ist laut Waldinger-Thiering „purer Wahnsinn“. Für Schleswig-Holstein werden statt sieben Millionen Euro im Jahr 2011 jetzt 14 Millionen veranschlagt. Geld, dass im Klimaschutz oder der Bildung dringender gebraucht würde, meint die SSW-Politikerin. Schon beim Zensus 2011 seien die Kommunalverwaltungen fast erstickt. „Dass dieses Bürokratiemonster zehn Jahre später schon wieder aus dem Käfig gelassen werden soll, ist niemandem zu vermitteln.“