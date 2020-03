SSW fordert kostenloses öffentliches WLAN

von Kay Müller

03. März 2020, 21:09 Uhr

Kiel | Der SSW im Landtag fordert ein Konzept für die Einrichtung kostenloser WLAN-Zugänge im ganzen Land – und bekommt dafür Unterstützung von allen Fraktionen. „Insbesondere im ländlichen Raum, aber auch in den Städten, ist die Versorgung ungenügend und häufig auf wenige, ausgewählte Gebäude und überschaubare Reichweiten beschränkt. Dies ist kein haltbarer Zustand“, sagt der SSW-Chef im Landtag, Lars Harms. Deshalb soll die Regierung bis Ende 2020 ein Konzept erstellen, „wie mindestens in den größeren Städten, den touristischen Hotspots und in jeder Schule kostenloses WLAN für alle entstehen soll“, so Harms. Die Umsetzung werde Jahre dauern. Aber WLAN gehöre zur Daseinsvorsorge. „Dafür muss die eine oder andere Million zur Verfügung stehen.“

Unterstützt wird Harms vom digitalisierungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Heiner Dunckel: „Wir finden das Vorhaben des SSW richtig und sinnvoll. Alle Menschen müssen an der Informationsgesellschaft gleichermaßen teilhaben können. Kostenfreier Zugang zum Internet schafft hierfür die Voraussetzung.“

Die AfD ist ebenfalls dafür. „Die Arbeitswelt von heute mit dem Wunsch nach ständiger Erreichbarkeit, der Anschluss ländlicher Räume und nicht zuletzt der Tourismus würden davon profitieren“, meint der wirtschaftspolitische Sprecher Volker Schnurrbusch, weist aber darauf hin, dass es punktuell in Kommunen, Bildungseinrichtungen freie Netzwerke für kostenloses WLAN gibt.

Genau die will Harms abgleichen und fordert einen einheitlichen Zugang, damit es für Nutzer einfacher wird.

Die Regierungsfraktionen sind nicht abgeneigt. „Die Zielsetzung muss sein, bestehende Angebote wie das #SH_WLAN weiter auszubauen“, sagt der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stephan Holowaty. Ein zeitgemäßer flächendeckender Zugang zum Internet sei Teil der Daseinsvorsorge. „Der Antrag des SSW entspricht daher der Zielrichtung der Freien Demokraten.“

Lukas Kilian (CDU) hat eine etwas andere Stoßrichtung. „An erster Stelle muss die Investition in das Breitbandnetz stehen. WLAN mag ein Teil dieser Strategie sein, darf aber dann nicht auf Hotspots in touristischen Orten oder den Städten beschränkt sein, um keine Schaufensterpolitik zu machen.“ Das will Harms verhindern, will auch in Kernen von Orten ab 2000 Einwohnern öffentliche Hotspots.

„Das Land hat mit seinem WLAN ,DerEchteNorden‘ schon viele Gebäude der Landesverwaltung ausgestattet. Die Idee, dieses Projekt weiterzuentwickeln, begrüßen wir“, sagt der Sprecher für Digitalisierung der Grünen Fraktion, Joschka Knuth. Voraussetzung sei aber, dass die öffentlichen WLANs keine Daten über das Verhalten der Nutzer sammeln.

Ähnlich argumentiert sein Parteifreund, Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht: „Wer dafür plädiert, das WLAN-Netz möglichst flächendeckend auszubauen, muss neben den dafür erforderlichen Finanzmitteln jedoch auch immer technische Herausforderungen im Blick haben. Für mich ist dieser Weg weiterhin nur gangbar, wenn öffentliches WLAN ohne Anmeldung, ohne Auswertung der Aktivitäten der Nutzer und ohne Werbung angeboten werden.“





Eine Übersicht über öffentliche

WLAN-Möglichkeiten gibt es unter:

breitband-in-sh.de