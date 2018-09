Sportsgeist und Bürgersinn

Rekord bei Erwerbstätigen

von Gernot Kühl

28. September 2018, 15:48 Uhr

So richtig angekommen ist der ESV in der Politik noch nicht. Was nicht am ESV liegt. Die im Um- und Aufbruch befindliche Liga hat alle zwei Wochen ein Heimspiel am Bystedtredder, zu dem jeder willkommen ist. Und am Saxtorfer Weg spielen die Jugendmannschaften, auch die freuen sich über Zuschauer. Von den Kommunalpolitikern hat offenbar kaum jemand eine engere Beziehung zum Fußballclub Nr. 1 in Eckernförde. Nur vereinzelt lassen sich sportlich interessierte Ratsmitglieder sehen, schade. Denn sonst wüssten sie, wie intensiv in der Nachwuchsförderung gearbeit et wird und welche Tradition der Bystedtredder hat, wie zwingend notwendig aber gleichzeitig eine räumliche Veränderung ist, weil auf dem Gelände alles aus den Nähten platzt. Vorschlag: Ortstermin am Bystedtredder bei Bier und Bratwurst. Und dann ran an die Spieler, Trainer und Vorständler – auf dem grünen Rasen, nicht am grünen Tisch.

Nun soll sie also kommen, die intensivere Bürgerbeteilung. Die gewählten Vertreter öffnen ihre Herzen und Hirne für Volkes Stimme. Das ist prinzipiell gut und sollte selbstverständlich sein. Jetzt soll die Beteiligung per Satzung fest verankert werden. Eine feine Sache, wenn sich alle an die Abmachungen halten, zusammenarbeiten und sich nicht ständig misstrauisch belauern. Das gilt auch für die Bürger, die akzeptieren müssen, das bei aller Mitwirkung am Ende die gewählte Ratsversammlung zu entscheiden hat. Wer das nicht kann, sollte sich bei der nächsten Wahl aufstellen lassen und selbst versuchen, den Sprung in die Ratsversammlung zu schaffen.