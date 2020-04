Sportlich: Fünfzig auf einen Streich

Heute beginnen in der Corona-Krise in Schleswig-Holstein die Abschlussprüfungen – unter besonderen Bedingungen

von Kay Müller

20. April 2020, 19:33 Uhr

Kiel | Mit einem anerkennenden Nicken betritt Karin Prien gestern Nachmittag die Turnhalle der Goethe Gemeinschaftsschule in Kiel. In mehreren Reihen haben Schulleiter Andreas Schlüter und seine Kollegen 50 Stühle und Tische auf zwei Dritteln der Sporthalle verteilt, immer schön im Sicherheitsabstand von zwei Metern – getrennt durch Bänke. „Wir waren hier in den vergangenen Tagen viel mit dem Zollstock unterwegs“, gibt Schlüter zu. Mittlerweile habe er ganz gut im Gefühl wie lang ein Meter sei, sagt der Mann mit dem Zopf und macht einen großen Schritt. So hat er in den vergangenen Tagen dafür gesorgt, dass 100 Jugendliche ab dem 11. Mai an ungewöhnlichen Orten und unter Einhaltung der Hygieneregeln ihren Schulabschluss machen können. „Die Prüfungssituation ist immer eine besondere Zeit, diesmal ist sie eben besonders aufregend.“

Schon heute werden an den ersten Schulen im Land, die Prüfungen für die rund 14 000 Abiturienten beginnen, in 14 Tagen folgen die rund 10 500 Schüler, die den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA), und die 12 500 Jugendlichen, die den Mittleren Schulabschluss machen wollen. „Sie können uns vertrauen, die Schulen sind gut vorbereitet“, sagt Prien, die sich für die improvisierte Pressekonferenz an einen Schultisch in der Halle setzt. Noch vor wenigen Wochen wollte die CDU-Politikerin alle Prüfungen im Norden absagen, musste dann aber auf den Kurs der Mehrheit der anderen Kultusminister einschwenken.

Die Schüler hätten sich trotzdem ausreichend auf die Prüfungen vorbereiten können, sagt Prien. Die Situation sei nun eben eine besondere, die Schüler sollen vor allem in großen Räumen sitzen, weil die gut belüftet werden können und Kontakte zwischen den Jugendlichen minimiert werden. Das sei an allen Schulen möglich, zur Not müssten eben kleine Gruppen in kleinen Räumen schreiben.

An der Goethe-Schule ist neben der Sporthalle und der Mensa auch ein Fachraum zum Prüfungssaal geworden. Die Putzkolonne kommt zweimal täglich, vor den Prüfungen werden alle Flächen desinfiziert. Die Schüler stehen vor den Eingängen im Sicherheitsabstand, betreten dann nacheinander die Räume, die sie durch einen anderen Ausgang wieder verlassen. Und überall gibt es vom Land besorgte Desinfektionsflaschen.

Rund die Hälfte der 43 Lehrer seien im Einsatz, der Rest gehöre zu den Risikogruppen oder sei alleinerziehend, sagt Schlüter. Ein zusätzlicher Lehrer wird bei den Prüfungen jeweils die Hygiene überwachen. „Jeder, der kann, ist im Einsatz“, sagt Schulrätin Astrid Fock, die neun Gemeinschaftsschulen betreut. „Alle sind super aufgestellt, so dass wir in den nächsten beiden Wochen mit dem prüfungsvorbereitenden Unterricht beginnen können. Da haben die Schulen viel voneinander gelernt.“ Fock glaubt, dass die Schüler das Schreiben der Arbeiten in den großen Räumen nicht groß stört. „Die kriegen das gar nicht groß mit, die haben andere Probleme.“

Wird es denn trotzdem einen Corona-Bonus bei der Beurteilung der Prüfungen geben? „Wenn die Abschlüsse deutlich schlechter ausfallen sollten als sonst, werden wir uns das ansehen“, sagt Karin Prien auf ihrem Stuhl in der Turnhalle. Und die Lehrer müssten ohnehin die Gesamtumstände der Prüfungen mit in die Notengebung einbeziehen. Prien: „Ein guter Pädagoge wird das berücksichtigen.“