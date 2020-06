„Sport lebt von den Emotionen“

HBL-Präsident Uwe Schwenker wünscht sich einen Handball-Neustart mit Zuschauern und hält den Oktober als Starttermin für machbar

von Oleg Strebos

20. Juni 2020, 19:53 Uhr

Kiel | Die Spieler der Handball-Bundesliga (HBL) wollen schnellstmöglich wieder loslegen, Partien vor Zuschauern sind das große Ziel von HBL-Präsident Uwe Schwenker. Unsere Zeitung sprach mit dem 61 Jahre alten Ex-Nationalspieler und Ex-THW-Manager, der auf einen Re-Start im Oktober hofft.

Herr Schwenker, Großveranstaltungen bleiben bis Ende Oktober ausgesetzt – für den Profi-Handball ein Worst Case. Ihre Meinung?

Schwenker: Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiter auf allen politischen Ebenen auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Wir unterscheiden uns dabei nicht von anderen Profiligen. Hier ticken wir im Übrigen genauso, wie alle Unternehmen, denen derzeit die Geschäftsgrundlage genommen ist. Eines ist klar: Je länger der Shutdown für uns dauert, desto größer ist die Gefahr, dass uns die Luft ausgeht. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, sich sukzessive zurück in die Normalität zu spielen. Wir tun dafür das Mögliche, um das Risiko für Fans und Spieler möglichst gering zu halten. Deswegen unterstützen wir auch die Warn-App der Bundesregierung, auch sie schafft Sicherheit. Jetzt und beim Spielbetrieb. Auch unser Hygienekonzept muss diejenigen überzeugen, die letztlich den Termin vorgeben werden.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte, die Bundesliga ist ein Premiumprodukt und solle auch so verkauft werden. Er hält nichts von einem Umzug in kleinere Hallen. Was sagen Sie?

Er hat vollkommen recht. Wir sind nach wie vor weltweit eine Vorzeigeliga. Sportlich und wirtschaftlich. Und unter dem Strich wird es meiner Meinung nach in den allermeisten Fällen so sein, dass die Clubs nicht in kleinere Hallen ausweichen werden. Nach wie vor glaube ich daran, dass zumindest anteilig mit Zuschauern in den Arenen gespielt werden kann. In einer größeren Halle wären auch mehr Fans unter Berücksichtigung des Mindestabstandes und eines entsprechenden Konzepts unterzubringen. Wir würden dann zwar immer noch nicht wirtschaftlich rentabel arbeiten, immerhin wäre das Defizit aber begrenzter.



Für den Fall, das gespielt werden kann, regt Flensburgs Trainer Maik Machulla Doppelspieltage an. Wie wahrscheinlich ist das?

Wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation, daher sind wir im Ausblick auf die kommende Saison auf Lösungsvorschläge angewiesen, die kreativ sind. Ich bin auch Maik Machulla dankbar, der sich immer wieder als Trainer mit Know-How konstruktiv einbringt. Aber das Große und Ganze der Spielplanung – wir sprechen immerhin von derzeit 38. Spieltagen – wäre durch Doppelspieltage flächendeckend organisatorisch nicht umsetzbar. Im Übrigen könnte eine derartige Durchführung der Saison zu einem nicht fairen, unausgewogenen Wettbewerb führen.

Gibt es Gedankenspiele, nach der Hinrunde ab Tabellenplatz zehn eine Trennung in Meister- und Abstiegsrunde vorzunehmen, um die Anzahl der Spiele zu reduzieren?

Unser Ziel ist es, auch die kommende Saison regulär durchzuspielen. 38 Spieltage wollen wir bis Ende Juni 2021 absolvieren. Das verlangt allen viel ab. Aber wir stehen da zusammen.

Wie lange können Sie an der Saisoneröffnung zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt beim Super Cup am 2. September in Düsseldorf selbst ohne Zuschauer festhalten, um den Handball nicht komplett vom Radar verschwinden zu lassen?

Dieser Termin ist ehrlicherweise Schnee von gestern. Das muss nicht weiter verwundern, da viele Teile der Wirtschaft im Wesentlichen nach wie vor auf Sicht fahren. Ich bin aber überzeugt, dass dem Handball der Wiedereinstieg spätestens im Oktober möglich gemacht wird. Die Erfolge, die wir in Deutschland gegen die Virus-Ausbreitung erzielt haben, machen mich zuversichtlich. Der Sport lebt von den Emotionen – und die gibt es zu 100 Prozent auf dem Spielfeld vor ausverkauften Rängen. Das muss unser Ziel sein. Wie fragil die Lage aber noch immer ist, haben die Ereignisse im Kreis Gütersloh gerade erst auf erschreckende Weise gezeigt. Deswegen ist es ungemein wichtig, dass wir gerade wegen der Lockerungen alle weiterhin auf die Einhaltung der Spielregeln achten – Hygiene beachten, Abstand halten, Mund-Nase-Schutz tragen, Warn-App einsetzen.