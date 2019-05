70 Jahre Grundgesetz : Spitzen-Juristen im Gespräch zum GG: „Es ist einfach ein Freudenfest“

Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes diskutieren fünf Spitzen-Juristen aus SH ihre Gedanken und Ideen zur Verfassung.

von Frank Jung

23. Mai 2019, 09:23 Uhr

schleswig | Bernhard Flor findet die volkstümlichste Umschreibung für den feierlichen Anlass: „Opa hat Geburtstag“ sagt der Präsident des Landesverfassungsgerichts über den heutigen „Tag des Grundgesetzes“.

Vor exakt 70 Jahren hat der Parlamentarische Rat in Bonn die Verfassung der Bundesrepublik in Kraft gesetzt. Und wie jeder Großvater aus Fleisch und Blut soll dieser aus 146 Artikeln bestehende Jubilar für seine Verdienste um die Nachkommen geehrt werden. Fünf Spitzen-Juristen aus Schleswig-Holstein würdigen das ebenso schlanke wie feste Gerüst des demokratischen Deutschland auf ihre eigene Art: An Flors Dienstsitz in Schleswig debattieren sie in einem „Salongespräch“ unter der Moderation von sh:z-Chefredakteur Stefan Hans Kläsener über ihr Verhältnis zum Grundgesetz.



Verdrehte Realität beim Föderalismus

Bei aller Begeisterung über die Vitalität des „Opa“ macht sich zu Beginn der Begegnung kritisches Nachdenken breit. Sicherlich könne man „diskutieren, ob der Föderalismus, eine der großen Säulen des ‚GG‘, noch zeitgemäß ist“, sagt der Präsident der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer, Jürgen Doege. „Die Realität im Gefüge zwischen Bund und Ländern ist zumindest völlig verdreht“, stellt Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack fest. In der Praxis hätten die Länder „deutlich weniger Gesetzgebungskompetenzen als es sich die Väter des Grundgesetzes ausgedacht haben“. Bildung, ein bisschen Innen- und Justizpolitik: viel mehr zählt die CDU-Politikerin nicht auf, wenn es um aktuelle gestalterische Freiheiten der Länder geht.



Appell zu Volksabstimmungen

Mit ironischem Unterton fällt Doege aber doch noch ein Auswuchs des Föderalismus ein: Dass jedes Land sein eigenes Ding mache, führe bei der elektronischen Gerichtsakte gerade dazu, „dass wir in Deutschland fünf verschiedene technische Systeme haben“ – zum Leidwesen der Anwaltschaft.

Flor redet beim Vergleich von Verfassungsanspruch und -wirklichkeit über etwas, das die Bürger direkt betrifft: Er regt eine Debatte über Plebiszite an. In Artikel 20 stehen Abstimmungen durch das Volk gleichrangig neben Wahlen, ruft der Verfassungsgerichts-Chef in Erinnerung. „Mit Abstimmungen ließe sich möglicherweise dem Trend entgegensteuern, „dass sich ein ganzer Teil der Gesellschaft nicht mitgenommen fühlt“. Die Politikerin ist skeptisch: Wer sich für bestimmte politische Themen jetzt nicht interessiere, würde es bei mehr Mitbestimmungschancen auch nicht, wendet Sütterlin-Waack ein.



„Alexa“ und der Schutz der Grundrechte

Georg-Friedrich Güntge, stellvertretender Generalstaatsanwalt, beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Individualrechten der Bürger aus der Verfassung und der Strafverfolgung: „Jede Ermittlungsmaßnahme ist ein Eingriff in ein Grundrecht.“ Bei jedem Schritt sei deshalb die Verhältnismäßigkeit zu hinterfragen – „ich kann also nicht für eine gestohlene Tafel Schokolade eine Wohnung auf den Kopf stellen.“ Als heißes Eisen kristallisiert sich laut Güntge der Umgang mit Spracherkennungs-Assistenten wie „Alexa“ heraus. „Ermittlungstechnisch total spannend“, weil damit mannigfache Aussagen über das Verhalten eines Verdächtigen überprüfbar würden, sagt Güntge – um mit Blick aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht zugleich eine ablehnende Haltung einzunehmen: „So weit kann es nicht runtergehen.“

Gleichberechtigungsauftrag ist noch immer „eine gläserne Decke“

Die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts, Maren Thomsen, richtet den Blick fast ganz auf den Anfang der Verfassung: Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Artikel 3 Absatz 2 findet sie mit das wichtigste Grundrecht – und moniert deshalb, dass es Jahrzehnte gedauert hat, bis die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt worden ist. Und noch immer gebe es trotz des eindeutigen Auftrags in Artikel 3 „eine gläserne Decke“ für Frauen in öffentlichen Ämtern und Führungspositionen in der Wirtschaft. Dass in Schleswig-Holstein fast alle Obergerichte von Frauen geführt werden, ist für Thomsen trotz eines gewissen Stolzes darüber kein genügender Trost. Unter allen Chefs der deutschen Oberverwaltungsgerichte habe sie bloß eine einzige weibliche Kollegin.



Anpassungsfähig an den Wandel der Gesellschaft

Ungeachtet aller Anregungen zur Weiterentwicklung im Einzelfall – einig sind sich die Diskutanten, dass sie mit dem „GG“ im Ganzen einen Juwel vor sich haben. „Das Grundgesetz ist einfach ein Freudenfest“, fasst Flor die Stimmung in der Runde zusammen. Er spricht von „einem Faszinosum, dass es gelungen ist, mit diesen wenigen Sätzen einen Garanten unseres staatlichen Aufbaus zu schaffen“.

Sütterlin-Waack erklärt dies mit einer dem „GG“ innewohnenden Dynamik, sich an gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Man denke etwa daran, dass unter den Schutz der Familie in Artikel 6 nun auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften fallen. „Öffnungsklauseln wie die allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 lasse die Verfassung „atmen“, rühmt Güntge.

„Dass sich die Werte des Grundgesetzes in neue Zeiten transformieren“, schreibt Flor insbesondere dem Bundesverfassungsgericht zu. Dass Karlsruhe zu stark politisch wirke, kann die Runde nicht finden. Im Gegenteil: „Dadurch, dass die Amtszeit der Verfassungsrichter begrenzt ist und sie von verschiedenen Parteien hingeschickt werden, gibt es immer wieder neuen Wind“, hebt Güntge hervor. Was für ein Vorteil im Vergleich zur amerikanischen Justiz, unterstreicht er, wo Richter bis zum Lebensende in ihre Position gehievt würden.

„Die Bundesrepublik hat sich von vornherein als Bestandteil Europas verstanden.“

Bleibt die Frage, wie die Maßstäbe des Grundgesetzes mit dem immer enger werdenden europäischen Recht zusammengehen. „Kollisionen müssen wir aushalten“, gibt Flor als kaum zu vermeidende Perspektive aus. Das mag für alle möglichen Streitigkeiten kompliziert sein – zumindest einen Widerspruch zum Geist des Grundgesetzes sieht Thomsen nicht. Sie schließt es daraus, dass Artikel 24 die Übertragung von Hoheitsrechten an zwischenstaatliche Einrichtungen nun einmal vorsehe. Mehr noch, schon mit Blick auf die Ursprungsfassung des „GG“ vor 70 Jahren: „Die Bundesrepublik hat sich von vornherein als Bestandteil Europas verstanden.“ Mit anderen Worten: „Opa“ hat den eigenen Willen von Verwandten schon mitgedacht.