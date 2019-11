Spieltag der Unentschieden

von Ulrich Schröder

10. November 2019, 16:17 Uhr

Flensburg | Punkteteilungen für die Teams aus der Region in der Fußball-Landesliga: Während das 2:2 von Stern Flensburg beim TSV Rantrum durchaus als Erfolg zu werten ist, hätte sich der TSV Nordmark Satrup wohl mehr erhofft als ein 1:1 gegen den MTV Tellingstedt.

TSV Nordmark Satrup – MTV Tellingstedt 1:1 (0:0). TSV-Cotrainer Sönke Müller: „Wir sind alle sehr enttäuscht, wir wollten natürlich gewinnen.“ Die Gäste, die zuletzt 1:8 in Hohewnestedt verloren wollten, zeigten von Beginn an, dass sie das Debakel der Vorwoche vergessen machten wollten. Nach einem Zuspiel von Mats Petersen verzog Luca Petersen knapp (3.). Vier Minuten später zielte Mats Petersen mit einem 22-Meter-Distanzschuss zu hoch. Die beste Chance hatte allerdings Ken Dikun, der alleine vor Kevin Lemke am Gäste-Keeper scheiterte (11.). Dann brach eine große Leere von einer halben Stunde vor der Pause ein. Das mäßige Niveau fand im zweiten Abschnitt seine Fortsetzung. Dennoch gab es einige Möglichkeiten. Mit Kopfbällen scheiterten Friedrichsen für die Gäste (49.), und Thove Hansen auf der anderen Seite (56.). Die Führung der Satruper kam zufällig zustande. Dikun wurde freigespielt, seine für Hendrik Böhm gedachte Flanke entwickelte sich als Torschuss und es stand 1:0 (64.). Aber Samir Heißenberg glich nach einem sehenswerten Solo aus (73.). Heißenberg war es auch, der wenig später Hendrik Grill maßgerecht bediente – der verzog jedoch (76.).

TSV Rantrum – Stern Flensburg 2:2 (2:0). „Wahrscheinlich ist das Remis gerecht, weil Stern sich das erarbeitet hat. Allerdings ist ein so spätes Gegentor für uns äußerst unglücklich. Wir haben Stern am Leben gehalten und nach dem 2:0 versäumt, den Sack endgültig zuzumachen“, ärgerte sich Rantrums Coach Hansi Sievers.

Die Hausherren gingen nach einem Torwartfehler früh in Führung. Eine Flanke von Damian Krause glitt Stern-Keeper Rico Nommensen über die Finger, so dass Marvin Theede nur noch ins leere Tor einschieben musste (5.). Lev Meesenburg hielt stark gegen Lennart Steiner (7.). Ansonsten war die taktisch geprägte Partie arm an Höhepunkten. Ausnahme: Jan Ole Bruhn bediente Marvin Theede, der sich seiner Gegenspieler entledigte und Krause bediente. Dessen ungewollte Bogenlampe senkte sich zum 2:0 ins Netz (45.+1).

Nach dem Wechsel wurden die Gäste zunehmend aktiver – mit Erfolg. Auf Vorlage des starken Steiner war Marvin Hems zur Stelle mit dem Anschlusstreffer (54.). In der Folge hatten die Flensburger weiterhin optische Vorteile. Zudem wurde die Partie zuweilen etwas hitzig, auch weil Schiedsrichter Andreas Röpke einige strittige Entscheidungen traf. In den Schlussminuten vergaben die Sterne noch eine Großchance (82.), bevor der eingewechselte N Kponou nach schöner Einzelleistung aus gut 20 Metern Meesenburg zum 2:2 keine Chance ließ (90.+2).