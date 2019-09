Spielplätze werden kaum genutzt

Geräte auf Heistmer Schulhof bei Kindern begehrter als offizielle Spielstätten / Spielfläche im Dorfe wird bis Frühjahr wieder hergestellt

04. September 2019, 16:00 Uhr

Heist | Die Heistmer Spielplätze sind in einem tadellosen Zustand. Das befand der Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heist, der die Spielstätten im Rahmen seiner Sitzung am Montagabend besichtigt hat. Zu wünschen übrig lässt allerdings der Grad, in dem die Spielflächen genutzt werden. „Auf den Plätzen sind nur selten spielende Kinder zu sehen“, hielt Ausschussvorsitzende Christel Schwichow (SPD) fest. Ihrer Ansicht nach liegt das daran, dass mittlerweile viele Einwohner Spielgeräte wie Reckstange, Rutsche und Trampolin in ihrem Garten haben, wodurch für ihre Sprössling die öffentlichen Plätze an Reiz verlieren.

Dennoch gibt es drei offizielle Spielplätze in Heist: An der Tannenstraße, am Weidenstieg und im Dorfe. Auf letzterem können derzeit keine Kinder spielen, selbst wenn sie wollten: Die Spielgeräte wurden vor einem halben Jahr abgebaut, das Gelände abgetragen. Denn wie im B-Plan für das Neubaugebiet dort vorgesehen, wird das Areal aktuell an das Höhenniveau der umliegenden Grundstücke angepasst. „Ich gehe davon aus, dass die Fläche im Frühjahr wieder als Kinderspielplatz genutzt werden kann“, sagte Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU).

Der einzige Spielplatz in der Gemeinde, der von den Kindern richtig gut angenommen wird, ist offiziell keiner: Der Schulhof der Grundschule. Seitdem dort immer mehr Spielgeräte aufgestellt wurden, sind dort auch nach Schulschluss zahlreiche spielende Kinder zu sehen. Noch weniger frequentiert als die drei offiziellen Spielplätze für Kinder wird Neumann zufolge eine Fläche am alten Sportplatz: Hier verwaisen seit fast fünf Jahren drei sogenannte Geräte für Aktivsportler im Seniorenbereich. Nur sehr selten sehe man dort jemanden turnen, obwohl die Heistmer Ärzte ihren Patienten die gesundheitsfördernde Wirkung der Sportgeräte ans Herzen legen würden. Immerhin: Dem Vandalismus sind sie bisher noch nicht zum Opfer gefallen. „Das liegt an dem hochwertigen Material aus Edelstahl“, erläuterte der Bürgermeister.

Auf den Spielplätzen für Kinder hingegen ist Vandalismus hin und wieder ein Problem. Jugendliche, die sie als Treffpunkte benutzen, haben in der Vergangenheit häufig Müll hinterlassen und einiges kaputt gemacht. So wurde etwa Anfang des Jahres der Tisch auf dem Spielplatz Tannenstraße zerstört. Die Gemeinde hat ihn daraufhin nicht ersetzt. „Seitdem hat es keine Vorfälle mehr gegeben“, berichtete Neumann. Gleiches gelte für die Schmierereien an den Wänden der Grundschule, seitdem die Bank dort entfernt wurde. „Ich habe nichts gegen Rückzugsorte für Jugendliche. Aber sie sollten sie ordentlich hinterlassen“, sagte Neumann.