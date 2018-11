Spielmannszug gibt ein Konzert

von Janina Schmidt

Der Spielmannszug des TuS Esingen lädt zum Kirchenkonzert ein. Am Sonnabend, 15. Dezember, können die Besucher in der Tornescher Kirche ganz besonderen Klängen lauschen, kündigt Christiane Kruse, Vorsitzende des Spielmannszugs, an. Sonst eher mit modernen Hits oder klassischer Marschmusik unterwegs, widmen sich die Musiker zur vorweihnachtlichen Zeit vor allem den leisen und besinnlichen Tönen. „Mit Melodien aus aller Welt, traditionellen Kirchenstücken und natürlich auch einigen weihnachtlichen Liedern möchten wir uns in diesem Jahr mit allen Besuchern auf die schöne und gemütliche Weihnachtszeit einstimmen“, sagt Kruse. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr, Einlass besteht ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.