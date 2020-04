SPD will Nachschlag für Pflege

Fraktionschef Ralf Stegner will Personal nicht nur „mit einer Einmalzahlung abfrühstücken“ und fordert auch für andere Berufe höhere Löhne

von Kay Müller

03. April 2020, 20:31 Uhr

Kiel | Es ist für ihn nur ein erster Schritt. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner will, dass die Löhne für Menschen steigen, die im Kampf gegen das Corona-Virus besonders beansprucht sind. „Wir brauchen eine strukturelle Verbesserung überall da, wo die Löhne zu niedrig und die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind.“ Es könne nicht sein, dass es bei „Applaus und Mon Cherie“ bleibe, sondern es müsse flächendeckend bessere Tarifverträge geben. Nur so könne sich ein Mangel an Arbeitskräften verhindern lassen, wo die am meisten gebraucht würden.

Deshalb reicht Stegner auch der am Donnerstag von der Regierung versprochene einmalige Zuschlag für alle in der Pflege tätigen Mitarbeiter in Höhe von 1500 Euro nicht. „Man kann das nicht mit einer Einmalzahlung abfrühstücken“, sagt Stegner. Das Land könne als Arbeitgeber voran gehen und müsse auch private Betreiber von Pflegeeinrichtungen zu höheren Lohnzahlungen bringen – wie, das bleibt bei Stegner unkonkret. „Ich hoffe, dass die Krise auch ihr Gutes hat und die Leute den Wert der Arbeit erkennen.“ Das sei ein langer Weg, aber er werde für Mehrheiten kämpfen, so Stegner. Seine Fraktion habe schon einen Antrag für die nächste Landtagssitzung eingebracht, die nach Stegners Willen wie geplant Anfang Mai stattfinden soll.

Das reiche auch, um das von der Regierung erweiterte Maßnahmenpaket zu verabschieden, mit dem das Land 120 Millionen Euro mehr zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise aufwenden will. „Die SPD steht für die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zur Verfügung.“

Seine Fraktion unterstützt auch den Plan von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), jetzt Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern mit Zuschüssen in Höhe von 30 000 Euro zu fördern, sagt Stegner. „Von uns aus hätten es aber gern auch Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten sein können.“ Aber auch so sei das Programm „eine gute Sache“. Wichtig sei, dass das Geld jetzt zügig an die Unternehmen ausgezahlt werde. „Bei manchen geht es da um Tage.“

Stegner sitzt bei den Kabinettssitzungen mit am Tisch und bringe Vorschläge seiner Fraktion mit ein. Es sei zwar nicht die Zeit für parteipolitische Auseinandersetzungen, sagt Stegner, aber: „Die Landesregierung steht weiter in der Verantwortung, Förderlücken schnellstmöglich zu schließen und damit Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein zu sichern.“ Und: „Es fällt wohl vielen schwer zu glauben, dass es Runden gibt, an denen ich mich nicht beteilige.“