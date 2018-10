SPD will Fragen zu See klären

Sozialdemokraten stellen im nächsten Bauausschuss Antrag, die an der See-Planung beteiligten Büros in das Gremium zu holen

von Sylvia Kaufmann

18. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Mit einem Antrag zur Klärung offener Fragen im Zusammenhang mit der Realisierung des Sees im Wohngebiet Tornesch am See wartet die SPD-Fraktion in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Montag, 29. Oktober, auf. Bereits in der Sitzung des Gremiums am 3. September brachten die SPD-Ausschussmitglieder Susanne Dohrn und Klaus Früchtenicht im Zusammenhang mit den vorliegenden Planungen zur Umsetzung des Sees ihre Bedenken zum Ausdruck.

„Wir wollen wissen, ob genügend Wasser vor Ort gefördert werden kann, um den See bei Trockenheit zu speisen und wie es sich mit der Wasserqualität verhält. Dazu müssen wir die Untersuchungsergebnisse haben. Die bisherigen Informationen sind für uns nicht ausreichend, um verantwortungsvoll beschließen zu können“, sagte Dohrn in der September-Sitzung bezugnehmend auf die Mitteilung der Verwaltung, dass Proben aus einem Beregnungsbrunnen der Baumschule Stahl entnommen worden sind und in der Vergangenheit auch in trockenen Sommern das geförderte Wasser für den Bedarf der Baumschule gereicht hätte. Die Verwaltung sicherte allen Fraktionen die Zusendung der Bohrungsergebnisse zu. „Die Gutachten und Planungen lassen jedoch weiter Fragen offen, die beantwortet sein müssen, bevor der Bau des Sees guten Gewissens beschlossen werden kann“, betont SPD-Politikerin Dohrn erneut.

Ihre Fraktion beantragt nun, dass die an der Planung des Sees beteiligten Büros Polyplan, aquaplaner, Eickhoff und Partner sowie Dänekamp und Partner zu einer Sitzung des Bau- und Planungsausschusses eingeladen werden, um Fragen zur Wasserzufuhr, zur Wasserqualität, zur Regenwasserbewirtschaftung, zur Baugrundbeurteilung sowie zur Lage der Sandschichten zu beantworten.

Dohrn weist darauf hin, dass in dem Gutachten von aquaplaner bezüglich der Wasserzufuhr für den See von etwa täglich 100 Kubikmetern nachzulesen sei, dass die Bodenverhältnisse und die damit einhergehenden Grundwasserverhältnisse als nicht ideal zu bewerten sind und im Rahmen der Baugrunduntersuchung im Bereich des Seestandorts kein verlässlicher Grundwasserleiter ermittelt worden sei.

Für die SPD bleibt damit auch die Frage der Qualität des geförderten Wassers offen. „Wenn kein Grundwasserleiter gefunden wurde, gibt es auch keine verlässlichen Informationen zum Nährstoff-, Eisen- und Huminstoffgehalt“, macht Dohrn deutlich. Die SPD-Politikerin verweist auch auf eine Aussage des Büros aquaplaner zum Phosphorgehalt des zufließenden Regenwassers. Dem See würde mehr Phosphor zugeführt, als durch einen Überlauf aus dem See herausgetragen wird, so die Einschätzung im Gutachten.

Auch die von Eickhoff und Partner vorliegende Baugrundbeurteilung beruhigt die SPD-Fraktion nicht. Denn empfohlen wird, zur abschließenden Beurteilung eine Testfläche mit der geplanten Seetiefe anzulegen und den Wasserzustrom feststellen zu lassen. Und zur Lage der Sandschichten wird in einem vorliegenden Gutachten darauf aufmerksam gemacht, dass sie Wasser enthalten, das während der Bauphase des Sees auslaufen könne und möglicherweise Auswirkungen auf in Seenähe befindliche Baufelder habe. „Uns liegt daran, dass all unsere Fragen möglichst rasch geklärt werden. Das ist für eine weitere zuverlässige Planung unabdingbar. Denn das Gelingen dieses Projekts im Rahmen der dafür vorgesehenen Kosten ist für unsere Stadt von großer Bedeutung“, betont Dohrn.