SPD: Jamaika kneift bei Windkraft vor dem Bürger

Zur stark veränderten Verteilung der Rotoren gab es keine Info-Abende für das allgemeine Publikum

20. November 2018, 20:44 Uhr

Die SPD-Opposition wirft der Landesregierung vor, beim Ausbau der Windenergie vor der Diskussion mit den Bürgern zu kneifen. „Die Jamaika-Koalition hat keine einzige öffentliche Informationsveranstaltung über ihre Regionalpläne für die künftigen Windvorranggebiete angeboten“, kritisiert die SPD-Landtagsabgeordnete Kirsten Eickhoff-Weber. „Das ist eine Vermeidungsstrategie, damit die Menschen keine Klarheit erhalten, was auf sie zukommt.“

Dass das Kabinett von CDU, Grünen und SPD keinerlei Bürger-Foren über die geplante Verteilung der Rotoren abgehalten hat, hat Eickhoff-Weber schwarz auf weiß: Das Innenministerium gibt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Sozialdemokratin selbst zu. Das Ressort von Minister Hans-Joachim Grote argumentiert, es sei keine Nachfrage nach öffentlichen Großveranstaltungen erkennbar. Es verweist auf „umfangreiche Informationen auf den Internetseiten der Landesregierung“. Im Übrigen gehe man davon aus, dass durch acht öffentliche Regionalkonferenzen der vorherigen SPD-geführten Küstenkoalition „ein ausreichendes Vorwissen besteht, um sich an der laufenden Anhörung zu beteiligen“.

Das versteht Eickhoff-Weber zwar einerseits als „Kompliment an die Vorgängerregierung“, andererseits aber als einen „Hinweis, der die Leute hinter die Fichte führen soll“. Denn: „Die Küstenkoalition hat seinerzeit über einen ganz anderen Planungsstand informiert.“ Nach dem Regierungswechsel hat es im Sommer dieses Jahres tiefgreifende Änderungen gegeben. So wurden 63 Vorranggebiete für Windkraft mit einer Größe von 3300 Hektar neu in die Regionalpläne aufgenommen und 144 Vorranggebiete um 2700 Hektar erweitert. Im Gegenzug fielen 71 Vorranggebiete mit 2800 Hektar vollständig weg; 136 Vorranggebiete wurden um Teilstücke in einer Größenordnung von etwa 3900 Hektar verkleinert. Anlass der Verschiebungen war, dass Jamaika bei neuen Windkraftflächen größere Abstände zu Siedlungen erreichen wollte.

Das Innenministerium betont, jeder könne die neuen Regionalpläne flurstückscharf auf dem Online-Beteiligungsportal des Landes bolapla-sh.de ansehen und bis zum Jahreswechsel kommentieren. Das ersetzt jedoch aus Eickhoff-Webers Sicht keine Informationsveranstaltung, zu der öffentlich eingeladen wird: „Interessierten muss in einer Übersicht dargestellt werden, was verändert worden ist und was nicht. Und vor allem müssen die Menschen Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.“ Überdies klagt die Abgeordnete, die Expertin ihrer Partei für den ländlichen Raum ist: Rein aufs Internet zu setzen, „schließt einen Teil der Bevölkerung aus.“ Damit meint sie nicht nur diejenigen, die Berührungsängste gegenüber der Digitalisierung haben. In vielen Dörfern sei die Internet-Abdeckung zu schwach, um die großen Dateien mit den Karten zu laden.

Das dicke Ende kommt noch, prophezeit Eickhoff-Weber: „Spätestens im Genehmigungsverfahren der einzelnen Windkraftanlage wird die Suppe hochkochen.“ Aber: „Damit verlagert das Land die Diskussionen auf die Ortsebene und die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.“ Die Parlamentarierin findet: „Das ist unsouverän und Politik nach Gutsherrenart.“