Spaziergang der maritimen Art

Aus dem Stadtleben in die Idylle: Der Weg führt an Rendsburgs Sehenswürdigkeiten vorbei und dann an Eider und Kanal entlang

18. Juni 2020, 14:48 Uhr

Rendsburg | Gehen wir zuerst an der Eider und zurück am Kanal? Oder bleiben wir zunächst am Kanal, der seinen 125. Geburtstag feiert, und kehren wir an der Eider entlang zurück in Richtung Rendsburg? Wie auch immer die Entscheidung ausfällt – sie ist richtig. Reger Schiffsverkehr auf der einen Seite und nur wenige Meter entfernt auf der anderen Seite die Idylle eines gemächlichen Flusses, der ebenso wie der Kanal schleswig-holsteinische Geschichte geschrieben hat.

Wir starten mit einem Stadtbummel quer durch Rendsburg. Der Stadtteil Neuwerk mit einem Großteil von sehenswerten sanierten alten Häusern, es geht über den altehrwürdigen Paradeplatz, durch den Stadtpark, über den Altstädter Markt, unter dem Torbogen des Alten Rathauses hindurch in die Hohe Straße, Rendsburgs Einkaufsmeile. Wo das größte Modehaus der Stadt in einem architektonischen Meisterstück ein Café eingerichtet hat – in einer über die Hohe Straße führenden gläsernen Brücke. Auf dem Schiffbrückenplatz folgt ein kurzer Bratwurst-Stop. Wer nebenan Neues erfahren will, ist an den Stehtischen vor einer Bäckerei-Filiale bestens aufgehoben. Wer in Rendsburg etwas auf sich hält, grüßt von hier aus den Rest der Welt. Einige der Kaffeetrinker würden vom Stehtisch aus liebend gern in die Stadtpolitik eingreifen. Sie schmieden Ideen.

Einige hundert Meter weiter, gegenüber vom Rendsburger Schwimmzentrum mit Frei- und Hallenbad, beginnen die schönsten Seiten dieser Region. Es beginnt mit der Eider, die mit ihrer Stille und dem ruhigen Wasserverlauf zum erholsamen Spaziergang einlädt. Auf der Nordseite grasen Galloway-Rinder auf den saftigen Eiderwiesen, gegenüber geht man spazieren oder joggt. Am Rande eines höher gelegenen Waldstücks. Der „Gerhardshain“ liegt auf einer Anhöhe, die beim Aushub des Kanals entstanden sein soll. Der Baumbestand trennt Eider und Kanal.

Nach jetzt mittlerweile fast fünf Kilometern geht es rüber an die immer noch verkehrsreichste Wasserstraße der Welt. Unser Weg führt weiter westwärts bis zur Alten Lotsenstation, in der früher einmal ein gut bürgerliches Restaurant zum Verweilen einlud, die heute aber mit Eigentumswohnungen zur Geldanlage einen anderen Weg gefunden hat. Immobilien an der Eider und ganz besonders am Nord-Ostsee-Kanal stehen als äußerst wertstabile Investitionen in den Grundbüchern. Das wird wohl auch so bleiben, gibt es doch kaum noch zu bebauende Grundstücke. Die Häuserreihe zwischen der Alten Lotsenstation und dem Ortsschild von Rendsburg mit beidseitigem Blick auf Eider und Kanal gilt als bestes Beispiel für kluge Investitionsentscheidungen.

Vorbei an diesen sehenswerten Gebäuden und an zahlreichen Schiffen, die gerade den Kanal passieren, führt unser Fußweg zurück bis zum traditionsreichen Conventgarten. Es ist Rendsburgs führendes Haus in der Gastronomie. Es kommt zu zahlreichen Begegnungen auf diesem insgesamt rund 11 Kilometer langen Fußmarsch. Am Wasser spricht man miteinander. Maritime Kommunikation sozusagen. Über Menschen, natürlich über Schiffe und besonders gern über die besonders schöne Region an Eider und Kanal. Sie ist einen Besuch wert.









Jürgen Muhl ist stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitungen und lebt am Kanal. Die beschriebene Strecke geht er mindestens einmal in der Woche. Er steigt aber auch gern aufs Fahrrad und empfiehlt die Tour am Kanal bis Oldenbüttel, wo es mit der Fähre auf die andere Seite geht. Es folgt eine Getränkepause im Flugplatzrestaurant Schachtholm, bis die Strecke weiter nach Schacht-Audorf und mit der Fähre wieder auf die Rendsburger Seite führt.



