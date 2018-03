Sparkassen verdienen besser

Verband will LBS und Provinzial unter die Haube bringen

von Margret Kiosz

28. März 2018, 11:39 Uhr

Geldhäuser, die in diesen Zeiten schlechte Bilanzen präsentieren, müssen schwere Fehler gemacht haben. Das kann man von den elf Sparkassen im Norden nicht sagen. Zwar setzt auch ihnen die Niedrigzinsphase kräftig zu – doch sie wissen sich zu wehren. Die Gebühren für die 1,2 Millionen Kontoinhaber wurden deutlich erhöht, man partizipiert am wieder anziehenden Wertpapiergeschäft und es wird kräftig gespart. Ein relativ zufriedener Verbandspräsident konnte deshalb gestern gute Zahlen verkünden. Die Kundeneinlagen nahmen laut Reinhard Boll um vier Prozent zu, der Wertpapierumsatz stieg sogar um 19 Prozent und die Risikovorsorge konnte zurückgefahren werden. Entsprechend stieg der Jahresüberschuss nach Steuern um 2,8 auf 58,6 Millionen Euro. Deutlich gesunken ist nur die Zahl der „bemannten“ Filialen: 21 wurden 2017 geschlossen. Jetzt gibt es nur noch 239.

Ursache für Bolls Zufriedenheit ist unter anderem, dass er als Mini-Anteilseigner mit dem Verkauf der HSH Nordbank bald ein Sorgenkind los ist. Damit bekommt er Luft, sich um zwei andere Baustellen zu kümmern: Er will sowohl die LBS als auch die Provinzial Versicherung beizeiten unter die Haube bringen. Ausdrücklich hob er gestern die Vorteile der konkurrierenden Genossenschaftsbanken hervor, die mit ihrer zentral gesteuerten Bausparkasse Schwäbisch Hall und der R+V Versicherung bundesweit agieren, „ohne auf Kirchturmdenken Rücksicht nehmen zu müssen“. Boll will deshalb die „bereits länger andauernden Bemühungen“ zu einer Konsolidierung von Provinzial Nord/West und Provinzial Rheinland fortsetzen. „Wir unterstützen dieses Vorhaben, weil wettbewerbsfähige Strukturen im Verbund auch unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken“. Der Standort der Provinzial in Kiel mit rund 1000 Mitarbeitern sei vertraglich abgesichert. In den kommenden Monaten werde entschieden, ob man in ein Fusionsverfahren eintrete. Solch ein Verfahren sei teuer – „und das Geld geben wir nur aus, wenn wir hinreichend Hoffnung haben, dass sich der Prozess lohnt“. Zuvor müssten etliche Probleme gelöst werden. Zum Beispiel sei die Provinzial Nordwest eine Aktiengesellschaft, die Rheinländer führten ihre Provinzial als Gesellschaft öffentlichen Rechts.

Auch über mögliche Hochzeitspläne der Landesbausparkasse mit der LBS Münster werde es frühestens Ende des Jahres Weichenstellungen geben. Auch hier müssen formale Probleme gelöst werden, unter anderem weil bei der LBS Schleswig-Holstein-Hamburg (240 Mitarbeiter) die Haspa Finanzholding mit im Boot sitzt. Die LBS West in Münster würde mit Kiel-Hamburg zur zweitgrößten LBS in Deutschland wachsen. Die Düsseldorfer Landesregierung hat bereits Gesetzesänderungen eingeleitet, um den Weg für eine Fusion juristisch zu ebnen. Zuvor war die Verschmelzung der hiesigen LBS mit der LBS Nord (Hannover) im Sande verlaufen.