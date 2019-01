Später Ausgleich als „Genickbrecher“ für den TSB

von shz.de

06. Januar 2019, 18:21 Uhr

Für Oberligist TSB Flensburg war dieses Mal nichts zu holen. Die Mannschaft von Jan Hellström enttäuschte auf ganzer Linie und schied schon in der Vorrunde des Hallenmasters in Kiel aus. Hellström: „Wir hatten heute einige Ausfälle, das konnten die anderen Spieler nicht kompensieren.“

Aber eigentlich zeigte kein TSB-er Normalform. Schon zum Turnierauftakt gegen den VfB Lübeck gaben die Flensburger einen fast sicheren Sieg noch aus der Hand. Björn Laß hatte den TSB eine Minute vor dem Ende in Führung geschossen, Sekunden vor dem Abpfiff glich Jona Vogt aus. Es war eine taktisch geprägte Partie, die nicht so schlecht war wie es der scheidende SHFV-Präsident Hans-Ludwig Meyer gesehen hatte: „Wir haben bis auf das Eröffnungsspiel – das war das einzige Spiel, was mir nicht gefallen hat – sehr guten Hallenfußball gesehen.“

Der späte Ausgleichstreffer ging den Spielern nicht aus den Köpfen, da sie im Derby gegen den letztjährigen Finalgegner SC Weiche 08 mit 0:4 untergingen. Arne Ingwersen: „Wir waren einfach zu naiv.“ Und Kapitän Lasse Sohrweide ergänzte: „Das späte 1:1 gegen Lübeck ging nicht aus unseren Köpfen und war sicherlich ein Knackpunkt.“ Jan Hellström befand: „Weiche hat jede Chance genutzt – und dann kann man gegen einen so starken Gegner das Spiel nicht mehr drehen.“

Mit der Niederlage waren praktisch alle Halbfinal-Träume dahin. Im letzten Spiel hätte man den NTSV Strand 08 mindestens mit drei Treffern Unterschied schlagen müssen. Es entwickelte sich ein Spektakel mit dem besseren Ende für die Timmendorfer, die, losgelöst von allen taktischen Zwängen, 7:5 gewannen. „In diesem Spiel mussten wir alles riskieren, haben aufgemacht, aber es hat nicht gereicht“, meinte Sohrweide. TSB-Manager Rainer Andresen analysierte enttäuscht: „Es war einfach zu wenig von unserer Mannschaft. Bei ihrer Klasse muss sie eigentlich ins Halbfinale kommen.“