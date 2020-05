Avatar_shz von shz.de

12. Mai 2020, 15:18 Uhr

Er ist gefordert wie nie zuvor, und er bewährt sich – der Sozialstaat. Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Hartz IV, Grundsicherung und ein großes Sozialschutzpaket sorgen dafür, dass Millionen von Jobs gesichert werden, soziale Härten gemildert werden und niemand ins Bodenlose fällt. Niemals zuvor dürfte so vielen Menschen in Deutschland bewusst geworden sein, wie wichtig das soziale Netz ist. Und wo es nicht dicht genug geknüpft war, wurde schnell nachgebessert, ohne lange aufs Geld zu schauen. So etwas kannte man in dieser Dimension bisher nur von der Bankenrettung während der Finanzkrise. Nun profitieren Millionen Menschen direkt. Das hat die Wertschätzung enorm erhöht. Man muss deshalb kein Prophet sein, um der Sozialpolitik auch in Nach-Corona-Zeiten einen hohen politischen Stellenwert vorauszusagen. Dass der Sozialstaat aber nochmals gewaltig ausgedehnt wird, ist nicht zu erwarten. Vielleicht werden Pflegerinnen und Pfleger am Ende endlich etwas mehr Geld haben, vielleicht werden auch die Hartz-IV-Sätze moderat angepasst. Absehbar ist aber auch, dass mit Abklingen der Pandemie Finanzierungsfragen wieder in den Vordergrund rücken.

Bei der Rente ist das jetzt schon zu beobachten. Arbeitgeber fordern, Rentenanpassungen zeitlich zu strecken, um Beitrags- und Steuerzahler nicht zu überlasten. Und auch schon vor der Corona-Krise war klar: Die Rentenversicherung bedarf weiterer tief greifender Reformen, um sie angesichts der alternden Bevölkerung zukunftsfest zu machen. Der Streit um Rentenniveau, Beiträge und Rentenalter wird schon bald wieder aufflammen. Viel wird dann davon abhängen, wie die Konjunktur sich entwickelt. Denn umverteilen kann man nur, wenn es etwas umzuverteilen gibt.