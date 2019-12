Ausbildungsvergütung : Sozialminister Heiner Garg: Pflegeberufe werden durch Reform attraktiver

Die Ausbildung wird reformiert. Unter anderem werden Kranken- und Altenpflegekräfte künftig gemeinsam unterrichtet.

20. Dezember 2019, 07:50 Uhr

Kiel | Jahrelang hat Sozialminister Heiner Garg dicke Bretter gebohrt. Jetzt ist er am Ziel. Zum Jahresende tritt die Reform der Pflegeausbildung in Kraft. Künftig werden Kranken- und Altenpflegekräfte gemeinsam unterrichtet. „Mit der Reform entsteht ein neues Berufsbild durch die Zusammenführung der drei bisherigen Pflegefachberufe „Altenpflege“, „Gesundheits- und Krankenpflege“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“, so Garg. Die künftigen einheitliche Bezeichnung lautet: Pflegefachkraft.

Bisher hatte die Ausbildung zur Kranken-/Kinderkrankenpflege und zur Altenpflege sowohl unterschiedliche Inhalte als auch eine andere Finanzierungsstruktur. Der erste neue Ausbildungsgang wird in Schleswig-Holstein am 1. Februar 2020 beginnen.

Eine zusätzliche Qualitätssteigerung soll durch die Modernisierung der Ausbildungsinhalte, eine bessere Ausstattung der Pflegeschulen sowie mehr Praxisanleitung im Betrieb erreicht werden. Sozialminister Heiner Garg

Bereits 2500 gemeldete Ausbildungsplätze

Finanziert wird das ganze durch ein neues Umlagesystem, an dem sich stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen mit etwa 30 Prozent, Krankenhäuser mit etwa 57 die Pflegeversicherungen mit etwa vier und das Land Schleswig-Holstein mit etwa neun Prozent beteiligen. „Der Bedarf für 2020 beträgt dafür insgesamt rund 40 Millionen Euro, einen entsprechenden Ausbildungsfonds hat Schleswig-Holstein eingerichtet“, erläutert der Minister.

Bezahlen müssen alle Einrichtungen unabhängig davon, ob sie ausbilden oder nicht. „Damit wird es auch für kleinere Einrichtungen attraktiver, auszubilden und sich als guter Arbeitgeber von Anfang an zu positionieren“, so Garg. Die Resonanz sei sehr positiv. Es gebe bereits 2500 gemeldete Ausbildungsplätze, deutlich mehr als bisher. Das Land werde außerdem die Mieten der Altenpflegeschulen fördern und dafür 2020 zwei Millionen Euro bereitstellen.

Gesicherte Ausbildungsvergütung

Die Pflegeberufereform ist laut Garg ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Pflegekräftemangel. Denn bundesweit sei damit Schulgeld in der Altenpflege endgültig vom Tisch. Und in der generalistischen Pflegeausbildung gebe es künftig eine Ausbildungsvergütung. „Die Botschaft des Tages lautet: Junge Menschen in der Pflege sind willkommen“, sagte Garg. Der Appell kommt nicht von ungefähr. In Schleswig-Holstein sind bis 2030 rund 15.000 Kräfte zusätzlich nötig.