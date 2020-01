Sorgen und Lichtblicke

SG-Trainer Maik Machulla tippt auf Norwegen als neuen Europameister

Jan Wrege

23. Januar 2020, 17:12 Uhr

malmö/Flensburg | Acht Spieler der SG Flensburg-Handewitt standen vor zwölf Monaten im Finale der Handball-Weltmeisterschaft. Vier dänische Champions und vier norwegische Silbergewinner kehrten mit viel Euphorie zum deutschen Meister zurück und gaben den vielleicht entscheidenden Schub zur erfolgreichen Titelverteidigung. Derzeit sieht es aus SG-Sicht etwas trüber aus: Bei der am Sonntag endenden Europameisterschaft zerplatzte manche Hoffnung. Im besten Fall bekommt die SG vier golddekorierte Norweger wieder, einer davon aber vorerst nicht einsatzfähig.

Noch steht nicht genau fest, wie lange Magnus Röd pausieren muss. Das Medical Team der SG konnte sich bisher kein eigenes Bild von der Verletzung im rechten Fuß machen. „Ich traue den norwegischen Ärzten viel zu, aber die Prognose, dass Magnus mit einem angebrochenen Fuß nur für drei bis vier Wochen ausfällt, halte ich für sehr ambitioniert“, meinte SG-Trainer Maik Machulla nach seiner Rückkehr aus Malmö, wo er die Hauptrundenspiele der Norweger und Schweden verfolgt hat. Seinem Linkshänder hat er freigestellt, ob er nach Flensburg zurückkehrt oder in Schweden bleibt. Röd entschied sich für seine Nationalmannschaft „Da ist er in guten Händen. Er läuft an Krücken und hat einen Spezialschuh bekommen. Zeit ist jetzt ohnehin die beste Therapie“, sagte Machulla.

Bei der SG werde man am Wochenende das weitere Vorgehen festlegen. „Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Wir haben Holger Glandorf, wir können mit drei Rechtshändern im Rückraum oder mit zwei Kreisläufern spielen“, sagte der SG-Trainer. „Wir werden uns auf dem Markt umsehen, aber ein Transfer muss sinnvoll sein. Wir werden nichts machen, nur um etwas zu machen.“ Auch der gerade gewechselte Niels Versteijnen sei eine Option. Machulla will den Niederländer aber nicht aus Lübeck zurückholen, um ihn nur auf die Bank zu setzen.

Den Norwegern traut Machulla auch ohne Röd den Titel zu. „Am Ende des Turniers wirken sie frischer als alle anderen, laufen jede zweite Welle. Gegen Slowenien konnten sie sogar Sander Sagosen schonen. Der wichtigste Spieler ist draußen und sie gewinnen trotzdem“, zeigte sich Machulla beeindruckt. Er erwartet, dass der Vize-Weltmeister die Halbfinal-Aufgabe gegen Kroatien (heute, 20.30 Uhr) löst und sieht im Finale allenfalls Spanien als größere Hürde.

Freude bereiten ihm die drei anderen SG-Norweger. „Torbjörn Bergerud hat eine gute Körpersprache und viel Selbstvertrauen – bedingt durch die klare Rolle als Nr. 1. Das ist bei uns natürlich schwierig, weil wir in Benjamin Buric noch einen Klassetorhüter haben“, meinte Machulla. Sehr erleichtert ist er darüber, dass Linksaußen Magnus Jöndal zu alter Treffsicherheit gefunden hat: „Ich hoffe, dass er den Schwung zu uns mitnimmt, wenn er mit Gold zurückkommt.“ Auch Göran Johannessen sei „zu 100 Prozent im Turnier“ und profitiere wie alle norwegischen Feldspieler davon, dass der geniale Sagosen seine Mitspieler besser macht. „Göran hat viel Platz, er ist stark im Eins gegen Eins und erfüllt verschiedene Abwehraufgaben“, so Machulla.

Dass bei Dänen und Schweden momentan Trübsal herrscht, werde sich nicht auf die SG auswirken, meint der Trainer: „Es wird ihnen gut tun, dass hier noch eine Herausforderung wartet.“