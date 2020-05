Sorge vor Brand im Moor

Jedes Jahr im Frühling brennt das Esinger Moor / Die Feuerwehr Tornesch geht von Brandstiftung aus und rechnet mit weiteren Einsätzen

Avatar_shz von sgr

10. Mai 2020, 13:36 Uhr

Tornesch | Mit Sorge blicken die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch derzeit in Richtung Esinger Moor. Bereits seit 2014 kommt es dort jedes Jahr zwischen März und Mai zu Flächenbränden. Achtlos weggeworfene Zigaretten oder unerlaubtes Grillen sind jedoch nicht die Ursache. „Wie auch die Polizei gehen wir von Brandstiftung aus“, erläutert Wehrsprecher Ralf Diedrichsen. Besonders jetzt, wo das Moor aufgrund des ausbleibenden Regens so trocken ist, rechnen die Feuerwehrleute jederzeit mit weiteren Bränden.

21 Mal mussten die Tornescher Brandschützer seit 2014 bereits zu Löscharbeiten ins Moor ausrücken, wobei sie insgesamt fast 46 Stunden im Einsatz waren. Betroffen ist immer das selbe Gebiet zwischen Kanaldamm und Autobahn. Am häufigsten hat es 2015 gebrannt: Gleich sieben Mal wurden die Einsatzkräfte im März und April ins Moor gerufen. Der bisher größte Brand ereignete sich am Gründonnerstag des vergangenen Jahres. Auf einer Fläche von vier Hektar brannte trockenes Gras. Aufgrund des ungünstig stehenden Windes hätte das Feuer beinahe in einer Katastrophe geendet: „Es fehlte nicht viel und es wäre eine Tannenschonung abgebrannt – mittendrin ein paar Wohnhäuser“, sagt Diedrichsen. Und auch in diesem Jahr gab es bereits einen Moorbrand: Ende April stand eine Fläche von etwa 200 Quadratmeter in Flammen.

„Ein Riesenproblem bei den Einsätzen im Moor ist die Wasserversorgung“, berichtet Diedrichsen. Denn die nächsten Hydranten sind 500 Meter bis einen Kilometer entfernt. Daher waren die Tornescher Kameraden beim Großbrand im vergangenen Jahr auch auf die Unterstützung von drei weiteren Wehren angewiesen, die mit ihren Tanklöschfahrzeugen zwischen Einsatzort und Wasserstelle pendelten.

Da ein klares Muster hinter den Bränden zu erkennen ist, gehen Polizei und Feuerwehr von Brandstiftung aus. Bisher konnte der Täter nicht gefasst werden, weshalb die Brandschützer auch weiterhin mit Einsätzen im Esinger Moor rechnen. Den Brandstifter zu schnappen ist schwer, da er auf frischer Tat ertappt werden müsse, erläutert Diedrichsen. Deshalb appelliert der Wehrsprecher an Passanten: „Wenn Sie dort etwas Verdächtiges bemerken, verständigen Sie sofort die Polizei.“ Außerdem komme es darauf an, dass ein Moorbrand schnell entdeckt wird, da er sich so rasend schnell ausbreite. „Wenn man Pech hat, dringt das Feuer in die Torfschichten ein. Das auszukriegen, ist echt schwer“, erläutert der Esinger Feuerwehrmann.

Auch in anderen Orten der Region halten Moorbrände die Einsatzkräfte in Atem. Zuletzt hatte am vergangenen Montagnachmittag ein Großbrand im Henstedter Moor (Kreis Segeberg) gewütet. Der Flächenbrand ist nach offiziellen Angaben mindestens der vierte in Schleswig-Holstein innerhalb von nur drei Wochen. Dort war eine Fläche von rund fünf Hektar in Brand geraten. Nach ersten Ermittlungen könnte eine weggeworfene Zigarettenkippe die Ursache gewesen sein. In der Folge kämpften mehr als 160 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Segeberg zehn Stunden gegen die Flammen an. Nur fünf Stunden, nachdem sie abgezogen waren, wurden erneut vereinzelte Glutnester gemeldet.