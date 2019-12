Sorge um Kita-Reform

Die Gemeinden Borstel-Hohenraden und Kummerfeld befürchten zu hohe Belastungen

19. Dezember 2019, 17:56 Uhr

Borstel-Hohenraden/Kummerfeld | Die Gemeinde Borstel-Hohenraden steht derzeit gut da. Das hat auch die jüngste Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend gezeigt. Der Haushalt 2020 ist einstimmig verabschiedet worden – mit Erträgen in Höhe von 6,4 Millionen und Aufwendungen in Höhe von 4,7 Millionen Euro. Das ergibt einen Jahresüberschuss von 1,6 Millionen Euro.

Trotzdem herrscht auch dort – wie in Kummerfeld – Sorge um die strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinde. In Borstel-Hohenraden sind es vor allem die Grundstücksverkäufe aus dem Gewerbegebiet, die für eine kurzfristige finanzielle Entlastung sorgen. Damit sollen künftig die großen Investitionen für den neuen Ortskern mit Dorfgemeinschaftshaus und neuer Sporthalle erleichtert werden. Die zugesagten Fördergelder sorgen dort für gute Laune.

Auf die faule Haut legt sich die Politik in Borstel-Hohenraden deshalb noch lange nicht. Bürgermeister Harm Kähler (FwG) berichtete, dass er derzeit Vorgespräche mit dem Kreis-Bauamt führe, in denen es darum geht, wie der B-Plan für das Sportplatz-Areal im neuen Jahr angepasst werden müsste. Die großen Brocken im neuen Jahr stehen fest: Zu den erheblichen Investitionen zählt der Neubau der Sporthalle mit 1 Million Euro. Die Erschließungskosten für das Gewerbegebiet sollen mit 775 000 Euro zu Buche schlagen. Der Umbau der Grundschule, um mehr Platz zu schaffen, steht mit 714 000 Euro im Haushalt.

Beide Kommunen beschäftigt indes die Kita-Reform des Landes. Deshalb berichteten Kähler und Kummerfelds Gemeindechefin Erika Koll (SPD) von einer Resolution, die der Amtsausschuss an die Landesregierung geschickt hat. Darin geht es um die Sorge, dass entgegen der Ankündigung die Kommunen zu stark finanziell belastet, die Eltern aber entlastet werden sollen. Erst kürzlich ist das Gesetz verabschiedet worden. Dabei ist vorgesehen, dass der Elternbeitrag gedeckelt werden soll. „Alles, was an Fehlbeträgen kommt, wird der Gemeinde aufgebürdet“, sagte Kähler. Dieses Problem treibt auch Kummerfeld um. Koll hofft, dass diese Resolution „nicht nur Papier verbraucht“ und die Kommune doch letztlich besser dasteht. „Wir müssen abwarten, was die Kita-Reform bringt, was am Ende wirklich passiert“, sagt sie. Uwe Hanspach (SPD), Finanzausschussvorsitzender in Kummerfeld, wurde deutlicher. Er forderte eine bessere Finanzierung durch das Land, damit die „chronisch unterfinanzierten“ Kommunen ihre dringenden Aufgaben auch erfüllen können. „Die kleinen Gemeinden sind dumm dran“, brachte es gestern auch Wiebke Dicks (SPD), stellvertretende Bürgermeisterin von Borstel-Hohenraden, auf den Punkt. Vor Jahren hätten Land, Kreis und Kommune je ein Drittel der Betreuungskosten übernommen. Heute liege die Belastung der Gemeinden bei etwa 50 Prozent. Man habe sich erhofft, dass sich dies durch die Kita-Reform verbessern werde. Das sei aber leider nicht der Fall.