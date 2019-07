von Rieke Beckwermert

02. Juli 2019, 13:34 Uhr

Kiel | Am Sonntag, 7. Juli, lockt der Sommer-Flohmarkt Schatz-Sammler auf den Rathausplatz und die angrenzenden Flächen in der Innenstadt – offiziell von 8 bis 16 Uhr. Jeder angefangene Verkaufsmeter Standfläche kostet fünf Euro Gebühr. Der nächste große städtische Flohmarkt findet schon eine Woche später (14. Juli) an der Hörn statt.