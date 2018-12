Krimi-Fernsehen in der ARD : Sonntag im „Tatort“: Klassenkampf von Angesicht zu Angesicht

Die Schweizer gehen zum vorletzten Mal gemeinsam auf Verbrecherjagd. So wird der neue Luzern-Krimi.

von Frank Kober

29. Dezember 2018, 15:08 Uhr

Eine unschöne Geschichte! In einer noblen Villa bei Luzern werden zwei Frauen von Mike Liebknecht (Misel Maticevic) überwältigt und gefesselt – Mutter Sofia Seematter und Tochter Leonie (Katharina von Bock, Cecilia Steiner). Mike kommt aus Bremen und will eigentlich zu Familienoberhaupt Anton Seematter (Roland Koch), seinem Ex-Firmenchef. Der hatte ihn und hunderte andere Mitarbeiter vor kurzem aus „Spargründen“ wegrationalisiert.

Nun will Mike von Seematter eine Entschädigung dafür. Cash, von Mann zu Mann, mit einer Kanone im Anschlag. Da Seematter aber nicht da ist, müssen die beiden Frauen als Geiseln herhalten, denen er die Beweggründe seines Überfalls erklärt. Tochter Leonie ist das Elend dieses Proleten jedoch schnurz und sie kanzelt ihn trocken ab: „Tja, jedem, was er verdient!“ Da geht sie noch davon aus, dass Papa mit seinem Geld alle Probleme lösen wird.

Doch es kommt anders. Bald sitzt auch Papa gefesselt in der Villa. Genauso, wie unsere Kommissare Reto Flückiger und Liz Ritschard (Stefan Gubser, Delia Mayer), die ein Mord in Luzern zu Seematters Villa geführt hat. Und dann – fallen die ersten Schüsse.

Der letzte „Tatort“ des Jahres macht noch einmal schwer auf Sozialkritik. Arm gegen Reich. Gut gegen Böse. Klassenkampf vis-à-vis. Aber was immer sich Jan Cronauer (Buch) und Andreas Senn (Regie) dabei gedacht haben; ein Plädoyer für die „Chancengerechtigkeit“ in einer profitgeilen Gesellschaft ist ihr „Tatort“ jedenfalls nicht. Dazu ist ihre Geschichte viel zu simpel und zu affektiert. Und die Idee, die zwei gegensätzlichen Welten in einer Extremsituation aufeinanderprallen zu lassen, um in das Innerste der Betroffenen schauen zu können, geht nie so recht auf.

Keine Spur von gegenseitiger Empathie zwischen Geiseln und Geiselnehmer. Trotz Annäherung, bis hin zum gemeinsamen Bierchen. So lässt dieser gut gemeinte Sozial-Appell uns Zuschauer ebenso hilflos zurück wie das überforderte Schauspielensemble.

„Tatort – Friss oder stirb“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

