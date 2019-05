Solidarisches Kippatragen

Antisemitismus-Beauftragter fordert stärkeren Kampf gegen Judenfeindlichkeit

von shz.de

28. Mai 2019, 21:26 Uhr

Braunschweig/Berlin | Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, ruft dazu auf, als Zeichen der Solidarität mit Juden am Sonnabend eine Kippa zu tragen.



Was will Klein erreichen? Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung: „Wenn Politik und Gesellschaft mit vereinten Kräften gegen Antisemitismus vorgehen, dann haben wir eine echte Chance, diesen Kampf zu gewinnen.“ Klein rief zudem zur Teilnahme an der Demonstration gegen den israelfeindlichen Al-Kuds-Tag am 1. Juni im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf.



Worum handelt es sich beim Al-Kuds-Tag?

Der jährlich stattfindende Al-Kuds-Marsch in Berlin ist Sammelpunkt von Israelfeinden und Judenhassern. An ihm beteiligen sich Hamas- und Hisbollah-Sympathisanten, Neonazis sowie Anhänger von Verschwörungstheorien. Der Al-Kuds-Tag dient dazu, das Existenzrecht Israels infrage zu stellen und den arabischen Anspruch auf ganz Jerusalem zu untermauern.



Was ging dem Aufruf voraus?

Der Antisemitismus-Beauftragte Klein hatte am Wochenende mit einer Warnung vor dem Tragen der Kippa in Deutschland heftige Reaktionen ausgelöst. „Meine Aussage, ich könnte Juden nicht mehr jederzeit und an jedem Ort das Tragen der Kippa in Deutschland empfehlen, ist als Weckruf zu verstehen“, verteidigte er sich. Er habe diese Äußerung insbesondere vor dem Hintergrund der Statistik der politisch motivierten Straftaten 2018 getan. Diese belegt einen starken Anstieg antisemitischer Delikte um fast 20 Prozent.



Wie reagiert die Politik?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich besorgt über den Antisemitismus in Deutschland gezeigt. Es habe in der Bundesrepublik leider schon immer eine bestimmte Anzahl von Antisemiten gegeben, sagte sie in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview des US-amerikanischen Fernsehsenders CNN. Es sei bedauerlich, dass es „bis heute keine Synagoge, keine jüdische Kita, keine Schule für jüdische Kinder“ gebe, die nicht von der Polizei geschützt werden müsse.



Gibt es auch Kritik an dem Vorstoß des Antisemi-

tismus-Beauftragten?

Die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Lala Süsskind, nimmt den Aufruf als Zeichen der Solidarität mit Juden mit Zurückhaltung auf. Am Antisemitismus werde sich dadurch nicht unbedingt etwas ändern, sagte die Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Süsskind sagte weiter, Klein sei der richtige Mann für den Posten.