Soldaten liefern: 62 500 Deckel gegen Polio

von Gernot Kühl

26. März 2018, 15:34 Uhr

Die Soldaten des Seebataillons in Eckernförde haben in zehn Monaten 62 500 Plastikschraubverschlüsse mit einem Gewicht von 125 Kilogramm gesammelt, um damit das weltweite Polio-Projekt von Rotary und der Gates-Stiftung zu unterstützen. Für 500 Deckel (ein Kilo) zahlen die Verwerter 50 US-Cent, genau so viel kostet eine Schluckimpfung. Rotary hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinderlähmung bis Ende des Jahres zu besiegen. Die Initiatoren der Spendenaktion, Jens Hageböcker (l.) und René Müller (r.) von der Sanitätseinsatzgruppe, übergaben dem Eckernförder Rotary-Präsidenten Kay Stöterau und Vorstandsmitglied Charlotte Trede mehrere prall gefüllte Kisten mit Plastikdeckeln.