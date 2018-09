So viel Frankreich steckt in Lübeck

Das deutsch-französische Präsidiumstreffen hat sich heute mit der Hansestadt ein geschichtsträchtiges Pflaster ausgesucht

20. September 2018

Präsidiumstreffen haben ihren festen Platz im deutsch-französischen Kalender. Heute kommen die Delegationen in Lübeck zusammen. „Wichtige bilaterale Themen“ und „europäisch relevante Probleme“ stehen auf der Tagesordnung – und Freundschaftspflege.

Die Hansestadt ist dafür ein guter Ort, denn hier treffen die Interessen beider Länder seit Jahrhunderten aufeinander. Auf der Suche nach dem Quantum Französischem in Lübeck ist das Buddenbrookhaus ein Muss. Wenn Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Leiter der deutschen Delegation, heute zusammen mit seinen französischen Gästen das Literaturhaus besucht, wird es um die Exilgeschichte der Brüder Heinrich und Thomas Mann gehen, um die Geschichte Lübecks und natürlich um Literatur.

Dass alles mit allem zusammenhängt, dokumentiert für Museumschefin Birte Lipinski schon der Beginn der „Buddenbrooks“: „Je, den Düwel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle!“ entfährt es da dem alten Konsul. Thomas Mann hatte sich französische Vokabeln notiert, die unbedingt Verwendung finden sollten. Birte Lipinski wird den Gästen heute davon erzählen.

Der Cocktail aus Plattdeutsch und Französisch hat Wurzeln, die tiefer reichen als in die „Franzosenzeit“, den Jahren von 1806 bis 1813 also, in denen Lübeck von den Truppen Napoleons besetzt war. Mit 9000 Soldaten war der spätere „Marschall Vorwärts“ Gebhard Leberecht von Blücher vor dem französischen Marschall Bernadotte aus den blutig umkämpften Straßen Lübecks geflohen und musste in Ratekau die Kapitulationsurkunde unterzeichnen.

Die folgende Zeit zeichnete die Hansestadt auf Jahre. Auch das ist Thema in Thomas Manns berühmtesten Roman. Allerdings sind in ihm auch Hinweise auf die lange bestehenden Handelsverbindungen zu finden. Wein steht für eines der ältesten und stabilsten Bande zwischen der Hanse und Frankreich, Rotspon nämlich, ein guter Roter aus Bordeaux, der in Lübeck seit dem 13. Jahrhundert gehandelt wird und, so eine Legende, in Fässer gefüllt die auf der Heimfahrt leeren Koggen stabilisierte. Die Seereise soll dem Wein eine entscheidende Veredelung beschert haben.

Handel trieben die Hansekaufleute auch mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV. Holz aller Art, Forstprodukte und Leinsamen wurden in Frankreich Mitte des 17. Jahrhunderts verlangt. Kann es da Zufall sein, dass Schleswig-Holstein und Frankreich – das Bundesland quer, die Grande Nation längst gestreift – sich auch in der Wahl der Trikolorenfarben angenähert haben? Immerhin war Frankreich im 19. Jahrhundert Vorbild bei der Beschränkung auf drei Farben (das schleswigsche Gelb entfiel).

In den 1930er-Jahren war das südfranzösische Sanary-sur-Mer wie für viele deutsche Künstler auch den Schriftsteller-Familien Mann erster Zufluchtsort auf dem Weg ins Exil. Vor allem Heinrich Mann verehrte Frankreich als demokratisches Vorbild. Sein Leben lang habe Frankreich ihm Gutes gegeben, konstatierte er. Seine Verehrung hatte er in die „Henry Quatre“-Romane einfließen lassen – „das entscheidende Lebenswerk“, sagt Birte Lipinski. „Übrigens lässt er eine Lübecker Delegation auftreten, die Handelsbünde zur Vermeidung eines Krieges anstrebt.“

Per Handelsbeziehungen ein friedliches Miteinander zu stabilisieren, war in den 1950er-Jahren dann auch die in Frankreich geborene Idee, die zur heutigen Europäischen Union führte. Im Boot der damals noch „Montanunion“ genannten Gründungsväter saßen neben Frankreich auch Italien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und die junge Bundesrepublik Deutschland.

Die Mär vom „Erbfeind“ ist ins Kuriositätenkabinett der Geschichte gesperrt. „Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind außergewöhnlich. Unsere Freundschaft, die den historischen Hass überwunden hat, war von Anfang an der Motor der europäischen Integration. Wir ergänzen uns gegenseitig. Das erklärt auch, warum unsere Beziehungen so wertvoll und so bereichernd sind und so viel Freude bereiten“, schreibt Dr. Nikolaus Meyer-Landrut, deutscher Botschafter in Paris. Außergewöhnlich, weil traditionell von hansischer Handelslust befriedet, sind im Norden die Beziehungen zum europäischen Nachbarn allemal. Traditionell wurden die im Rathaus besiegelt, dort, wo sich Schäuble und sein französischer Amtskollege heute ins Goldene Buch der Hansestadt eintragen. Na dann: Bienvenue à Lübeck!