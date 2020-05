So reinigt der Lockdown die Luft

An 13 von 14 Messstellen ging der Stickstoffdioxid-Ausstoß zurück / Umweltminister fordert Schritte zu dauerhafter Reduktion

von Frank Jung

10. Mai 2020, 17:46 Uhr

kiel | Der Schadstoffausstoß im Straßenverkehr ist seit Beginn des Corona-Lockdowns in Schleswig-Holstein signifikant gesunken. Das Ausmaß zeigen Daten mehrerer Messstellen des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume. Demnach gingen die Stickstoffdioxid-Werte in den sieben ersten Wochen nach Beschränkung des öffentlichen Lebens an 13 von 14 automatisierten Messpunkten zwischen Flensburg und Lauenburg zurück. Einzige Ausnahme ist der Theodor-Heuss-Ring in Kiel, die einzige Straße im Land, der wegen permanenter Überschreitung gesetzlicher Grenzwerte ein Dieselfahrverbot droht. An allen anderen Standorten schwanden die Stickstoffdioxidmengen um durchschnittlich vier Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft. Die Grundlage bildet ein Vergleich der Kalenderwochen 1 bis 11 sowie 12 bis 18. Mit der zwölften Kalenderwoche hatten die Kontaktsperren begonnen. Für die Berechnungen wurde jeweils das Wochenmittel gebildet.

Die Feinstaubbelastung hingegen zeigte im selben Zeitvergleich leicht nach oben. An den meisten Messstellen kletterte sie um zwei Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft.

Während Experten Stickstoffdioxid-Emissionen so gut wie komplett auf Verbrennungsmotoren und Industrieabgase zurückführen, spielen beim Feinstaub auch andere Ursachen eine Rolle. Genannt werden private Kaminöfen sowie Emissionen durch Düngung in der Landwirtschaft.

„Ich freue mich über einen positiven Trend bei den Luftschadstoffen im ersten Quartal“, sagt Umweltmister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Zugleich warnt er „vor Schnellschüssen bei der Interpretation“. Neben dem Verkehrsaufkommen spielten auch meteorologische Faktoren eine Rolle für die Luftqualität.

„Wer auf Grund dieser Zahlen jetzt Messverfahren, Grenzwerte oder die Wirksamkeit von Maßnahmen in Frage stellt, handelt vorschnell“, meint Albrecht. Ohne dass er konkrete Adressaten beim Namen nennt, dürfte dies auch auf Stimmen gemünzt sein, die wegen der höheren Werte am Theodor-Heuss-Ring prinzipiell die Sinnhaftigkeit von Dieselfahrverboten bezweifeln.Unter anderem den Kieler CDU-Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Tobias von der Heide hat die Entwicklung der Zahlen dort nach eigenen Angaben „nachdenklich“ gestimmt.

Der grüne Minister ist überzeugt: „Eine dauerhafte Verbesserung der Luftqualität kann nur mit einer echten Mobilitätswende und einer konsequenten Luftreinhaltepolitik gelingen.“ Dazu gehört für ihn, die vereinbarten Maßnahmen von Luftreinhaltepläne umzusetzen „und finanzielle Anreize für emissionsfreie Mobilitätskonzepte statt für den Pkw-Kauf in den Vordergrund zu stellen.“

Die Umweltorganisation BUND nimmt den Vergleich der Messwerte vor und ab Corona-Maßnahmen zum Anlass für noch offensivere Forderungen: „Weniger Autos machen weniger Stickoxide. Wollen wir weniger Luftschadstoffe, brauchen wir dauerhaft weniger Autos“, sagt Kisten Kock, Mobilitäts-Fachfrau des BUND Schleswig-Holstein. In einem ersten Schritt verlangt sie mindestens eine Abkehr vom Dieselmotor.

Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr waren 35 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs, nachdem Schulen ebenso geschlossen hatten wie etwa Geschäfte und Gastronomie und sehr viele Arbeitnehmer ins Homeoffice gewechselt waren. Die Prozentzahl basiert auf zwölf landesweit verteilten Zählstellen an Autobahnen und Bundesstraßen. Ausgewertet wurden die ersten drei Wochen der Corona-bedingten Pause. Die Stadt Kiel hat an sechs Zählstellen 40 Prozent weniger Verkehr verzeichnet. Der BUND verlangt vor diesem Hintergrund aus Klimaschutzgründen auch für Nach-Corona-Zeiten „umfassende Home-Office-Regelungen durch die Politik“. Das würde den Berufspendelverkehr deutlich reduzieren, lautet das Argument.

Einen Anlass zu etwas Optimismus liefern die 14 automatisierten Schadstoff-Messstellen des Landes aber auch so: Egal ob die ersten acht Wochen oder die Wochen 12 bis 14 – in beiden Abschnitten ergaben sich im laufenden Jahr sowohl für Stickstoffdioxid als auch Feinstaub niedrigere Werte als 2019. Dies liegt laut Umweltministerium im Trend der letzten Jahre. Ursache sei der Trend zu schadstoffärmeren Pkw.